雷納德甩膝傷轟35+9率暴龍東冠聽牌　VV大復活飆21分剋公鹿

▲暴龍雷納德(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在主場連追2勝的暴龍，24日到公鹿主場迎接東區冠軍賽G5，儘管上半場一度落後達14分，但靠著當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)單場飆出35分、9助攻和7籃板，以及受兒子出生激勵的替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)從板凳挹注了21分，聯手率隊上演逆轉秀，以105比99收下3連勝，取得3勝2敗聽牌優勢。

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2連敗的公鹿G5回到密爾瓦基應戰，開賽就在主控布萊德索(Eric Bledsoe)連罰帶投飆分之下，打出18比4猛攻「下馬威」，慢熱的暴龍靠著當家王牌雷納德又是砍三分又是切入，逐漸將分差縮小到個位數。

首節最後4分15秒，前役爆發的多倫多板凳鮑威爾(Norman Powell)和范弗利特接連砍進外線，暴龍一度追到6分差，但公鹿3年級控衛布洛格登(Malcolm Brogdon)也在「字母哥」助攻之下，連2記跳投命中拿下5分；首節打完，公鹿取得32比22、10分領先。

一度領先達14分的公鹿，次節大熄火僅17分進帳，全隊單節22次出手錯失了16球，暴龍趁勢猛追，一度在范弗利特飆進29呎三分，雷納德與主控羅瑞(Kyle Lowry)也攜手搶分之下，拉出一波10比0反擊，將比分反超為38比34。不過「字母哥」隨後挺身穩住戰局，連投帶罰拿下7分，讓公鹿帶著49比46、3分領先進入下半場。

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

暴龍第3節沒能延續次節的反攻氣焰，開局3分多鐘被打出11比2猛攻，又陷入51比61、10分落後，暴龍主帥納斯(Nick Nurse)迅速將手感不佳的西亞卡姆(Pascal Siakam)和格林(Danny Green)換下場，由鮑威爾和范弗利特頂替。將兒子出生轉化為扭轉力量的范弗利特，上場後連砍3顆三分，加上雷納德最後1分32秒在左側45度角也補上一記外線，將比數逼近到70比71。

儘管公鹿第3節一度要回12分領先，但暴龍當家得分手雷納德與板凳群攜手開轟，前3節打完，密爾瓦基僅以75比72、3分領先。

前一晚還在位於伊利諾州的家照顧剛出生的兒子，早上開了90分鐘趕到密爾瓦基的范弗利特，雖然睡眠不足但狀態威猛，前3節就掃下15分，決勝節開局又命中個人單場第6顆三分球；左膝傷勢看起來好轉不少的雷納德，也在末節還剩8分30秒連砍2記外線，讓暴龍取得85比81、4分反超，迫使對手喊出暫停。

▲暴龍范弗利特(右)。（圖／達志影像／美聯社）

暫停過後，「字母哥」嘗試在籃下取分卻被西亞卡姆賞了一鍋，暴龍一度取得89比81、8分領先；但公鹿仍緊追不捨，「字母哥」和羅培茲(Brook Lopez)最後4分04秒接連命中三分彈，將比數逼近到90比92，羅培茲最後2分44秒的外線一舉扳平了比數，不過范弗利特也跳出來回敬一記26呎三分，兩隊陷入激烈拉鋸。

終場前1分48秒，雷納德4度站上罰球線錯失了1球，暴龍保有99比95、4分領先。公鹿主將米德爾頓(Khris Middleton)切入得手，公鹿在最後59.7秒追到2分差，但他們沒能延續攻勢，最後階段由暴龍掌控了局面；終場前16.3秒，雷納德在半場把球傳給羅瑞，羅瑞再妙傳給溜到籃下的西亞卡姆完成爆扣，雙方分差來到102比97、5分，暴龍終場就以105比99收下3連勝，取得3勝2敗聽牌優勢。

▲公鹿字母哥。（圖／達志影像／美聯社）