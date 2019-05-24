范弗利特2戰砍34分打臉酸民　克服低潮秘訣：沒睡覺+有很多小孩

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

暴龍第一替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)自從迎接兒子誕生後，一掃低迷手感，繼在東區冠軍賽G4大復活以6投5中砍下13分、6助攻，G5到公鹿主場作客更猛飆7記外線，轟了個人季後賽新高的21分，包括終場前2分19秒那記關鍵的超前三分；他賽後打趣表示，自己克服低潮的秘訣就是「沒睡覺加上有很多孩子」。

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深獲暴龍主帥納斯(Nick Nurse)信任的替補控衛范弗利特，分區準決賽對上七六人7戰場均上場16.7分鐘，平均卻僅有2分進帳，其中還有5戰零進球，加上他在東區冠軍賽前3戰又是合計20投4中的低迷表現，因此被多倫多球迷罵到臭頭，連眼角被打到出血都被諷刺「最好下一場不要上」，不過自從他兒子在周一晚間(當地時間)誕生後，他突然克服了低潮。

在伊利諾州迎接孩子出生後，范弗利特隔天又飛回多倫多打了東區冠軍賽G4，那一戰他上場25分鐘，6投5中貢獻13分、6助攻，單場砍了3顆三分球，幫助暴龍以120比102取勝，將系列賽扳成2勝2敗；接著他隨隊飛往密爾瓦基備戰，但為了回家照顧兒子，開車單趟就得花90分鐘。

在睡眠不足的情況下，范弗利特在東區冠軍賽G5打出17場季後賽以來的最佳表現，在三分外線9投7中轟了個人季後賽新高21分，當兩隊末節陷入拉鋸時，他單節的2記外線都讓暴龍取得超前，尤其最後2分19秒那顆26呎三分更是關鍵，加上雷納德(Kawhi Leonard)決勝時刻完全主宰戰局，多倫多連拿3勝取得聽牌優勢。

談到自己克服低潮的秘訣，范弗利特打趣表示，「沒睡覺、有很多小孩、到場上釋放出來。」雖然沒有太多時間休息，但這位25歲控衛的情緒興奮，他說自己這5天彷彿在坐雲霄飛車，「上上下下，跑來跑去，不過當你有孩子時，那都是改變人生經驗的時刻，對我來說迎接第2個小孩，我只是試著接受並享受每一刻。」

范弗利特前役就曾把自己重拾手感歸功於兒子的誕生，但他也幽默地說，「我不會把所有功勞都給他，但他真的幫了我一些忙。」他光是這2戰就掃下34分，他的大復活也讓先前狂罵他的球迷改口誇讚。