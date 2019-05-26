VV持續爆發砍3記外線　一度15分落後暴龍半場追到43比50

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

距離隊史首張總決賽門票僅差1勝的暴龍，26日返回多倫多主場進行G6，開賽短暫取得6比3領先後陷入了苦戰，首節被公鹿砍進6記外線，落後給對手13分；不過公鹿次節三分準度驟降，加上羅瑞(Kyle Lowry)與雷納德(Kawhi Leonard)合砍20分，范弗利特(Fred VanVleet)也貢獻3顆三分，暴龍上半場打完追到43比50。

暴龍主控羅瑞開賽就切到籃下拋投得手，當家王牌雷納德則命中令對手「無解」的中距離，拉出一波6比3攻勢。公鹿則憑藉布洛格登(Malcolm Brogdon)和米德爾頓(Khris Middleton)的三分球，迅速反超了比數，暴龍一度連6次出手不進，陷入8分落後，直到羅瑞首節還剩5分14秒砍進個人單場首顆三分才終結這波得分荒。

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過去2戰合砍了37分的暴龍替補鮑威爾(Norman Powell)接替手感降到冰點的格林(Danny Green)後，完成了一記三分打將比數扳平；但公鹿隨後在希爾(George Hill)領軍的板凳軍團攜手開火之下，打出15比2的猛攻，將比分拉開到31比18、13分差距。

公鹿首節命中率飆高到5成71，三分球更是9投6中；暴龍命中率則跌到3成33，全隊僅砍進1記外線。兒子誕生後完全擺脫了低潮的多倫多替補控衛范弗利特次節開局又在右側45度角砍進三分，雷納德也命中後撤二分幫忙追分；但暴龍接下來4分鐘又陷入進球荒，一度被拉開15分差距。

次節還剩5分32秒，羅瑞突破到禁區挑戰公鹿長人羅培茲(Brook Lopez)放進兩分，並助攻西亞卡姆(Pascal Siakam)上籃得手，西亞卡姆隨後又是兩罰俱中，將分差縮小到32比39、7分。公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)上半場最後2分57秒在右側45度角命中三分，又要回雙位數領先。

不過范弗利特很快也回敬一記外線，陷入犯規麻煩的伊巴卡(Serge Ibaka)則爆扣得手，持續將分差縮小到4分。上半場最後1分07秒，范弗利特砍進前2節個人第3顆三分彈，一度率暴龍追到2分差；上半場打完，暴龍追到43比50。

▲暴龍羅瑞。（圖／CFP）