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雷納德轟27+17逆轉公鹿　暴龍東冠100比94隊史首闖總決賽

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▲暴龍雷納德、羅瑞。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

距離隊史首張總決賽門票僅差1勝的暴龍，26日返回多倫多主場進行G6，當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)第3節最後2分01秒挺身主宰戰局，連下8分將15分落後縮小到5分，決勝節持續主導戰局，單場猛轟27分、17籃板，暴龍以100比94闖入成軍24年來首度的總冠軍賽。

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暴龍開賽短暫取得6比3領先後團隊手感急速降溫，反倒是公鹿首節命中率飆高到5成71，三分球更是9投6中，拉開31比18、13分差距。兒子誕生後完全擺脫低潮的多倫多替補控衛范弗利特，次節開局在右側45度角砍進三分，雷納德也命中二分幫忙追分，但暴龍接下來4分鐘又陷入進球荒，一度被拉開15分差距。

范弗利特次節在三分外線4投3中掃下9分並送出1次助攻，暴龍一度在上半場最後1分07秒將分差縮小到3分；不過公鹿主控布萊德索(Eric Bledsoe)隨後回敬一顆26呎外線，一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)則是兩罰一中，密爾瓦基上半場打完仍保有50比43、7分領先。

▲公鹿字母哥安戴托昆波、暴龍范弗利特。（圖／CFP）

▲暴龍范弗利特。（圖／CFP）

「字母哥」第3節中前段連續接到布萊德索2次助攻，連砍了7分，首節過後手感冷卻的布萊德索也連2次出手命中，公鹿的領先分數又來到12分。暴龍主控羅瑞雖連砍2顆三分球率隊追分，但他隨後連領2次犯規，身背4犯陷入犯規麻煩，被迫先退場休息。

公鹿在伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)第3節最後2分18秒兩罰俱中後，取得76比61、15分領先。不過過去5戰場均30.4分的雷納德跳出來接管比賽，雖然5度站上罰球線錯失了2球，但他不斷搶下籃板主導攻勢，最後2分01秒連投帶罰拿下8分並送出1次助攻，單節灌了12分，將比數逼近到71比76。

暴龍決勝節開局延續這波反攻氣勢，替補軍團再次發威，先是范弗利特切入得手，鮑威爾(Norman Powell)在外線開火，隨後禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)再殺到籃下爆扣，一波7比2反擊讓比賽回到78平的原點，迫使公鹿喊出暫停。最後9分48秒，范弗利特把球送到禁區，西亞卡姆(Pascal Siakam)拋進超前的兩分。

▲公鹿字母哥安戴托昆波、暴龍范弗利特。（圖／CFP）

▲公鹿字母哥。（圖／CFP）

范弗利特隨後補上一記26呎三分，將比數改寫為83比78，隨後「可愛」大秀左手灌籃，將領先擴大到8分。不過公鹿沒有就此一瀉千里，回敬一波7比0反擊，追到1分差，兩隊陷入拉鋸。終場前3分04秒，「可愛」在右側底線出手三分，球彈了幾下仍入網，暴龍要回5分領先。公鹿最後29.6秒憑藉羅培茲的兩罰俱中，將分差縮小到3分，西亞卡姆最後7秒兩罰僅一中，但雷納德搶下關鍵籃板，暴龍終場就以100比94搶下總決賽門票。

▲暴龍雷納德、羅瑞。（圖／CFP）

▲暴龍羅瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛羅瑞公鹿字母哥安戴托昆波

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