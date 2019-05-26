雷納德全能又冷酷技壓字母哥　暴龍總決賽在主場等勇士來犯

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)去年夏天轉戰多倫多後受到「嚴密保護」，例行賽休了22場，不過進入季後賽他完全燃燒自己，東區冠軍賽6戰場均上場41.2分鐘，除了是暴龍最重要的得分手，他從G3開始還扛起看防「字母哥」的重任；G6決勝時刻他不僅隔扣對方還送出火鍋，狂抓17籃板，攻防兩端皆技壓「希臘怪物」。

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暴龍在東區冠軍賽G5、G6連續上演逆轉秀，繼前役克服14分落後，此役又扭轉了15分落後的頹勢，在分區準決賽搶七砍進壓哨二分絕殺七六人的雷納德，這2戰再次展現他的巨星價值，前役他在末節連砍15分，得分手段多元，無論是突破到籃下，在外圍開火或中距離跳投，都讓公鹿的防守者無可奈何。

雷納德在G6上半場雖僅拿下9分，但他在公鹿第3節最後2分18秒拉開15分領先後，跳出來接管比賽，不僅單節灌進12分，還不斷搶下籃板主導攻勢，將分差縮小到5分。決勝節還剩8分半鐘，當他回到場上時，多倫多板凳群已經攜手將比數反超2分，他則在「字母哥」面前大秀左手灌籃，一舉將分差擴大到8分。

最後7秒，西亞卡姆(Pascal Siakam)兩罰僅1中，但雷納德在終場前4.5秒，暴龍保有4分領先之下，抓下單場個人第17顆籃板，也等同於判了公鹿死刑，對手被迫對「可愛」犯規凍結時間，他穩穩罰進兩球，率隊以100比94，取得東區冠軍賽第4勝闖入隊史首度的總決賽。

▲雷納德左手驚天重扣，連公鹿字母哥也封阻不及。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德此役攻下27分、17籃板和7助攻，外帶火鍋、抄截各2，雖然公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)也繳出21分、11籃板和4助攻，另有3火鍋、2抄截，但關鍵時刻他的打法單調，主宰戰局的企圖心也比不上2014年總決賽MVP「可愛」，首度打進分區決賽的「字母哥」顯然還有進步空間。

「可愛」這個系列賽場均能砍下29.8分、9.5籃板和4.3助攻，暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)大讚，「他是聯盟最棒的球員，我們很開心他在多倫多。」接下來暴龍將有完整的4天休息時間，等待尋求3連霸的衛冕軍勇士31日到主場來犯。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）