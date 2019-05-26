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羅瑞心碎告別迪羅臣後東冠封王　隊友曝為暴龍奉獻7年的他偷落淚

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▲▼暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)去年夏天被迫與摯友迪羅臣(DeMar DeRozan)拆夥，深感遭受球隊總裁尤基利(Masai Ujiri)背叛，不過換回來的雷納德(Kawhi Leonard)率隊搶下隊史首張總決賽門票，羅瑞捧著東區冠軍獎盃露出感動微笑，隊友范弗利特(Fred VanVleet)透露，他看到這位為多倫多犧牲奉獻7年的後衛偷掉了幾滴眼淚。

過去5季暴龍也都打進季後賽，結果始終不盡理想，後場雙槍關鍵時刻就「手軟」，跨不過「詹姆斯(LeBron James)障礙」，引來罵名；迪羅臣去年夏天被閃電交易到馬刺，與前聖城基石雷納德互換東家，5年前就獲總決賽MVP殊榮的「可愛」在季後賽一夫當關，猶如「機器人」般展現不可思議的高效率，18戰繳出場均31.2分、8.8籃板和3.8助攻，率暴龍2連敗後連拿4勝晉級總決賽。

前2輪狀態不佳的羅瑞，在東區冠軍賽重拾手感，場均得分提升到19.2分，場均還能砍進3.3顆三分球，關鍵的G6雖然陷入犯規麻煩，但他的侵略性不減，一甩「季後賽一條蟲」的罵名；在G6比賽即將終了之際，他激動地雙手握拳摀住臉，賽後站在場中央發言時，他一面微笑一面好幾度壓低帽沿，隊友范弗利特爆料，他看見這位前輩掉了幾滴眼淚，雖然對方可能不會承認。

▲▼暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。（圖／達志影像／美聯社）

羅瑞生涯從曼菲斯發跡，之後也待過火箭，2012-13賽季才改披暴龍戰袍，范弗利特回憶，「我記得他和我說過他剛來到這裡的故事，當時大家都在高喊『為威金斯(Andrew Wiggins)擺爛！』以這支球隊的歷史來看，這真的不是很久以前的事，他能一路努力達到現在這個高度，真的很特別，還有機會贏得一枚冠軍戒，對任何控衛來說，這就是你所追求的一切了。」

為多倫多犧牲奉獻了7年，羅瑞終於嘗到分區冠軍的滋味，也是暴龍成軍24年來首度搶下總決賽門票，雖然接下來的對手是被各界看好能完成3連霸的勇士，但羅瑞堅定地說，「我們是一支特別的球隊、特別的團隊，我們辦到了，我們打進總決賽！」

與雷納德一起來到多倫多的格林(Danny Green)則露出大大的笑容說，「希望他(羅瑞)今天能對那筆交易有點改觀，對這筆交易帶來的成果感到開心。」

▲▼暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍羅瑞雷納德迪羅臣

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