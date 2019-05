羅瑞心碎告別迪羅臣後東冠封王　隊友曝為暴龍奉獻7年的他偷落淚

▲暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)去年夏天被迫與摯友迪羅臣(DeMar DeRozan)拆夥,深感遭受球隊總裁尤基利(Masai Ujiri)背叛,不過換回來的雷納德(Kawhi Leonard)率隊搶下隊史首張總決賽門票,羅瑞捧著東區冠軍獎盃露出感動微笑,隊友范弗利特(Fred VanVleet)透露,他看到這位為多倫多犧牲奉獻7年的後衛偷掉了幾滴眼淚。

"This is a special team, a special group, and we got it done." - @Klow7 (via @NBA) pic.twitter.com/HcsPHTX35p