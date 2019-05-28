柯瑞點出雷納德進攻致命之處　咖哩想爭FMVP但輸贏更重要

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連5年打進總決賽，勇士今年的對手總算不是詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士，雖然暴龍的陣容無法與灣區軍團相比，但當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)季後賽繳出場均31.2分、8.8籃板和3.8助攻，讓衛冕軍不敢大意；灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)指出「可愛」進攻最致命的地方，就是他能迫使防守者以他的節奏來打球。

勇士過去4年都在總決賽碰上騎士，不過「詹皇」去年夏天2度告別克里夫蘭後，東區生態有了大變化，公鹿豪取的60勝登上東區龍頭，過去3季季後賽之路都斷在騎士手上的暴龍，則在雷納德帶領下首度打進總決賽。

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「可愛」今年季後賽18場，場均能攻得31.2分、8.8籃板和3.8助攻，命中率更高達5成1；勇士一哥柯瑞指出，雷納德進攻時最致命的地方，是他總能迫使防守者以他的節奏來打球，「你試著跟上他的速度，和他進行身體對抗，或讓他1對1單打，但他還是能很有信心地去到他想要的位置。」

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞不確定6呎7吋的雷納德是否會被派來看守自己，但他已經做好準備，「他在力量、臂展和腳步上都擁有優勢，面對優秀的防守者，你不能讓球暴露在他們的手掌下。我知道自己的優勢，這是我必須發揮出來的。」

在杜蘭特(Kevin Durant)歸期未定之下，過去5戰繳出場均35.8分、7.6籃板和6.6助攻的灣區一哥柯瑞，被美國賭盤看好能奪得總決賽MVP，不過「咖哩」強調，相較於比賽的輸贏，追求FMVP只是次要的目標，「這是一個特別的獎項，每個人都想要擁有它，包括我自己，但最終第一件事還是會看比賽的輸贏。」

過去4年的FMVP分別頒給已萌生退意的伊谷達拉(Andre Iguodala)、率騎士奪得隊史首冠的詹姆斯和杜蘭特，其中KD還連2年獲獎；柯瑞雖渴望奪得這座他不曾擁有的獎盃，但他也豁達地說，不管勇士的哪個球員得到FMVP都沒差，「每個人都有自己的貢獻，我可以上場每場飆50分，但沒有其他人的付出、在場上奉獻並保持專注，我們無法贏得總冠軍。」

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）