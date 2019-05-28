暴龍鐵粉Drake竟將柯瑞刺在身上　「咖哩」不怕被搗亂：很有趣

▲柯瑞不覺得暴龍鐵粉Drake在場邊瘋狂的舉動會影響球隊。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暴龍的全球形象大使、饒舌歌手Drake在東區冠軍賽又是噴對手垃圾話，又是在場邊幫主帥納斯(Nick Nurse)按摩，讓公鹿隊非常不滿；不過極具幽默感的勇士教頭柯爾(Steve Kerr)一點也不擔心這會影響球隊，灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)則認為Drake在場邊的瘋狂舉動「很有趣」。

暴龍鐵粉Drake被一些球迷戲稱為教練團的一員，他可以在球員和教練身旁自由走動，「幫忙」噴對手垃圾話，有時還會幫主帥納斯按摩肩膀，公鹿教頭巴登霍澤(Mike Budenholzer)痛批這位加拿大饒舌歌手的行為根本越界，不解球迷怎麼可以跑進球場內。

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Another Drake-Nurse massage? Kawhi not. pic.twitter.com/ynF5ri0Ux6 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年5月26日

不過暴龍總決賽的對手勇士上下，倒是不認為Drake在場邊的瘋狂舉動會影響球隊，冠軍教頭柯爾說，「我不擔心Drake，我之前打了電話給他，我的女兒翻了白眼說，『爸爸別開玩笑了！』」幽默感十足的柯爾的玩笑，是來自Drake的第2張專輯「Hotline Bling(熱線響起)」。

灣區一哥柯瑞則認為，Drake在場邊的「小技倆」帶來了樂趣，「這很有趣，他在場邊確實讓狀況變得有點棘手，但最終他只是在找尋樂趣。」值得一提的是，Drake雖然是暴龍鐵粉，但他身上刺有象徵「咖哩」的30號刺青，他甚至親口說想和這位2屆年度MVP當家人。

▲Drake幾乎變成暴龍教練團的一員。（圖／CFP）