波波4年前就說雷納德能打得像喬丹　舅舅曝「可愛」離開馬刺主因

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

例行賽休了22場的雷納德(Kawhi Leonard)，在季後賽徹底燃燒自己，甚至忍著左膝傷勢鏖戰了52分鐘，率暴龍首度挺進總決賽，他在總冠軍賽前合計轟了561分，名列史上第5，更有人將他的中距離與喬丹(Michael Jordan)相比；值得一提的是，他的恩師波波維奇(Gregg Popovich)在2015年就說過，「可愛」有能力在攻防兩端打出像喬丹一樣的比賽。

早在5年前，雷納德還跟在「GDP」連線身旁學習時，他就憑藉精準的投籃和出色的防守，奪得總決賽MVP；恩師波波維奇在2015-16賽季剛開始不久曾公開表示，愛徒雷納德有能力在攻防兩端打出像喬丹一樣的比賽，「我不是說他是喬丹，但喬丹可以在攻防兩端都打出優異表現，布萊恩(Kobe Bryant)也是一樣。」

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雷納德本季例行賽受到暴龍「嚴密保護」，高層固守不讓他在「背靠背」賽事登場的原則，他整季僅打了60場，繳出場均26.6分、7.3籃板和3.3助攻，仍進入年度第二隊和年度防守第二隊。不過他在季後賽徹底燃燒自己，次輪對上七六人不僅兩度得分飆破40大關，還在搶七戰砍進壓哨二分球絕殺費城。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德在東區冠軍賽G3開賽不久就傷到左膝，但他仍面無表情鏖戰了52分鐘，率暴龍在2連敗後連取4勝，搶下成軍24年來首張總決賽門票，他6戰場均能攻得29.8分、9.5籃板和4.3助攻，成了今年季後賽最耀眼的巨星；「可愛」猶如北國的救世主，但看在培養了他7年的馬刺眼中，感覺恐怕是五味雜陳。

「可愛」的舅舅羅伯特森(Dennis Robertson)近日受訪時揭露了他離開聖城的原因，「我想是雙方都失去對彼此的信任，他們(馬刺)不相信雷納德不能打，這讓雙方互不信任，我們也不相信他們。當一名球員說他不能打球時，你就應該相信他，為什麼雷納德突然就不打了？他是一名競爭者，有時你會讓隊醫來告訴你，你可以做什麼、不可以做什麼，但他那時承受了太多疼痛了。」

羅伯特森說，這個問題非常嚴重，「他們不相信他，在那之後，雙方的關係也沒辦法重修舊好，於是我們決定向前邁進。」

▲雷納德與馬刺恩師波波維奇。（圖／CFP）