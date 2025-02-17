詹皇全明星賽前夕宣布退賽！3天王沒能聯手　無緣連21年先發紀錄

LeBron James announces that he will not play in tonight’s NBA All-Star Game due to ankle and foot issues.



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記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）今（17）日在全明星賽正式開打前夕宣布，由於腳踝與腳部不適，自己將不會出賽，無緣在巴黎奧運後再次聯手其他兩位超級巨星柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant），詹皇個人連續20屆全明星賽先發紀錄也畫下句點。

LeBron is in the building for his 21st All-Star Game. ????????



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NBA全明星賽今年「大改版」，24名球星被分成3隊，《TNT》主持人歐尼爾（Shaquille O'Neal）挑走了3大天王詹姆斯、柯瑞和杜蘭特，外界引頸期盼3人再次夢幻合體。不過詹皇賽前向媒體透露自己的傷勢狀況並遺憾表示，「很不幸，今晚你們不會看到我上場。我仍然在處理腳踝和腳部的不適，因此無法參加比賽。」

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▲湖人天王詹姆斯在全明星賽開打前宣布退賽。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯本季持續受到左腳踝傷勢困擾，曾因此缺席2月9日對溜馬的比賽。雖然在全明星賽前他曾出賽兩場，不過傷勢顯然未完全恢復，最終他決定不冒險參賽。

「我原本希望今天早上狀況會好很多，但實際上還沒達到我想要的程度。考慮到我們還有30場比賽要打，而且正在競爭激烈的西區爭奪季後賽席位，我認為現在最重要的是照顧好自己的身體……希望我能在周三（當地時間）對陣夏洛特的比賽中上場。」詹姆斯如此說道。

「俠客隊」（Team Shaq）原本的陣容就因詹姆斯的前搭檔戴維斯（Anthony Davis）內收肌拉傷退賽，補進了獨行俠後場球星厄文（Kyrie Irving），但詹姆斯開打前才宣布不打，沒有指定替補人選，因此球隊將在少一人的情況下迎戰拿下新秀挑戰賽冠軍的「坎黛絲隊」（Team Candace）。