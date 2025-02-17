「這根本荒謬！」格林怒轟NBA讓新秀挑戰賽冠軍打全明星賽

"I had to work so hard to play on Sunday night of All-Star Weekend. And because ratings are down and the game is bad, we're bringing in rising stars. That's not a fix."



- Draymond ????



(h/t @ohnohedidnt24 )



pic.twitter.com/mYXRnouJ0P — NBACentral (@TheDunkCentral) February 17, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士悍將格林（Draymond Green）向來敢言，而這次他將矛頭對準了NBA的全明星賽新制度，直言讓新秀挑戰賽的冠軍隊晉級到全明星賽正賽的決定，完全不合理，甚至是對「真正全明星球員」的不尊重。

「我曾經付出無數努力，才有機會在全明星周的比賽登場，」格林在節目上發表激烈言論，「但現在，因為收視率下降、比賽內容變差，聯盟居然讓新秀挑戰賽的球員進入全明星賽，這根本不是解決問題的方法。我當年甚至沒有參加新秀挑戰賽，而這些球員現在卻可以來打全明星賽？」

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▲勇士悍將格林（右）批評NBA新的全明星賽賽制。（圖／達志影像／美聯社）

本屆全明星賽的最大變革之一，是讓新秀挑戰賽的冠軍隊伍晉級至全明星賽，與「真正入選」的全明星球員同場競技。這項決定引起了不少討論，格林則是最直言不諱的反對者，「那些球員根本不是全明星。讓一群沒入選全明星賽的球員出現在全明星賽中，這根本荒謬！」

NBA更改全明星賽制的初衷，是希望藉此提升比賽競爭性與觀賞度，去年東、西區兩隊總共轟了397分，締造新全明星賽史上最高的總分，比賽淪為「投籃練習」。不過格林顯然不認為更改賽制是根本的解決之道，他的批評是否會影響NBA未來對全明星賽的改制仍待觀察。

▲勇士悍將格林。（圖／達志影像／美聯社）