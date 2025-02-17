點評WBCQ正選28人　球評：投手均速比上屆快、內野雙強扛火力

▲經典賽資格賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）



記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊28人名單出爐，球評陳師正針對本屆中華隊陣容進行深入點評。他指出，本次投手群平均年齡較低，但擁有不俗的球速優勢，對比2023年經典賽失利的教訓，這次的投手陣容更具壓制力。

本屆中華隊投手群年輕化，平均年齡較低，包含旅外6人、中職9人，其中陳柏豪、陳韻文、徐翔聖、陳柏毓、莊陳仲敖、伍祐城、曾峻岳、徐若熙及孫易磊球速都曾飆破150公里。

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陳師正提到，整體投手群均速比上一屆經典賽更快，回顧上屆對巴拿馬、古巴都失分偏多，本次資格賽也要面對美洲對手，投手應具備更強的壓制力。總教練曾豪駒日前曾表示，先發輪值有望由陳柏毓、莊陳仲敖、徐若熙與沙子宸擔綱，而牛棚也有具備豐富經驗的陳柏豪、陳韻文、呂彥青、曾峻岳所組成。

陳師正認為，這批投手透過情蒐與捕手引導，加上學長的經驗傳承，能有效封鎖對手，至於最後驚喜加入的陳宇宏，也期待能像12強的黃子鵬一樣，讓打者短時間內難以適應。短期賽事中牛棚調度很關鍵，陳師正分析，現代棒球短期賽事中，牛棚調度並無固定人選，而是以取得出局數為目標，12強牛棚調度明快，也是透過情蒐找出最佳策略來應對對手打者。

在內外野戰力部分，內野手張育成、吳念庭近況良好，擁有豐富的經驗，成為打擊核心。而外野手則強調速度優勢，宋晟睿與林佳緯在中職一軍培養後展現不俗表現，內外野手整體守備能力與12強相比不遜色。

針對指定打擊人選，陳師正認為，可以視情況調整，若年輕球員打擊狀態維持火熱，可能會讓年紀較大的打者專注於指定打擊，以確保體能分配得當。

總教練曾豪駒在選人上偏向多功能性，最終確定攜帶3名捕手。隨著林家正退出，蔣少宏將與徐若熙搭配，高宇杰則預計會負擔較多局數的蹲捕，陳重羽則具備腳程優勢，可在比賽後段擔任代跑等任務。

此外，王博玄與曾子祐在中職賽季表現穩定，尤其曾子祐抗壓性強，無論是板凳或臨場調度，都能為球隊提供穩定戰力支援。教練團已經進行通盤考量，確保球隊能在經典賽中發揮最佳水準。