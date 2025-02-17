再現2016年「史詩級」灌籃大賽？　拉文：或許該再來一次了

▲拉文曾衛冕灌籃大賽冠軍，優美的扣籃令人如痴如醉。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

奧蘭多魔術後衛麥克朗（Mac McClung）昨（16）日在NBA灌籃大賽完成史無前例的3連霸，似乎讓其他原本無意參賽的球星改變心意。灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）公開力邀曾在2016年進行「史詩級對決」的拉文（Zach LaVine）與戈登（Aaron Gordon）回歸，拉文今（17）日表態，「或許該再來一次了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

EVERY MAC MCCLUNG DUNK FROM THE 2025 #ATTSlamDunk ????



He scored a 50 on EVERY dunk ???? pic.twitter.com/AZ1tLQXHuF — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 16, 2025

NBA灌籃大賽近年因缺乏明星球員參與而備受批評，然而今年賽後一則來自莫蘭特的貼文，或許有望讓這個經典盛宴重返巔峰。麥克朗昨日以飛越汽車、雙手雙灌，空中球撞籃框再扣籃等創意花招，連4灌都拿下滿分50分，成為史上首位3連霸「灌籃王」的球員後，莫蘭特在X上發文，「麥克朗可能讓我決定參加灌籃大賽。」

隨後莫蘭特進一步回覆自己的貼文，並邀請2屆灌籃王拉文（Zach LaVine）與金塊前鋒戈登一同參賽。拉文與戈登曾在2016年上演被譽為「史詩級對決」的灌籃大賽，當年拉文擊敗戈登，成功衛冕冠軍，成為繼羅賓森（Nate Robinson）後，首位衛冕灌籃王的球員。

Zach LaVine & Aaron Gordon in 2016... battle for the ages.



???? Free throw line slams

???? Mascots on hoverboards

???? Multiple tiebreakers



2025 #ATTSlamDunk: Tonight, 8pm/et, TNT pic.twitter.com/vfsOjQSn2J — NBA (@NBA) February 15, 2025

自2017年後就沒再參加灌籃大賽的拉文，今日在回應莫蘭特時暗示自己可能會考慮回歸，「我在想，或許該再來一次了。」

公鹿2屆MVP「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也加入這個話題，他在莫蘭特的貼文下方留言，「如果你參加，我也參加。」並開玩笑說自己需要開始準備。事實上，字母哥曾在2015年參加灌籃大賽，但未能晉級決賽。

▲戈登曾與拉文在2016年灌籃大賽上演「史詩級對決」。（圖／達志影像／美聯社）

不過「字母哥」今日再談此事時似乎「反悔」了，「我的帳號被駭了。我的小孩發的……他們跑到我的床頭櫃旁，把我的手機從充電器拿走，回到房間發了推文，然後我今天早上才發現。」

如果2026年的灌籃大賽能夠迎來莫蘭特、拉文、戈登與字母哥同場較勁，這無疑將成為近年來最受期待的一屆賽事，不過這些球星是否真的會兌現承諾，有待觀察。