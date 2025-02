再現2016年「史詩級」灌籃大賽？　拉文：或許該再來一次了

▲拉文曾衛冕灌籃大賽冠軍,優美的扣籃令人如痴如醉。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

奧蘭多魔術後衛麥克朗(Mac McClung)昨(16)日在NBA灌籃大賽完成史無前例的3連霸,似乎讓其他原本無意參賽的球星改變心意。灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)公開力邀曾在2016年進行「史詩級對決」的拉文(Zach LaVine)與戈登(Aaron Gordon)回歸,拉文今(17)日表態,「或許該再來一次了。」

EVERY MAC MCCLUNG DUNK FROM THE 2025 #ATTSlamDunk ????



He scored a 50 on EVERY dunk ???? pic.twitter.com/AZ1tLQXHuF