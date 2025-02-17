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好久不見！鄭浩均、吳哲源復健報進度　兄弟傷兵回歸迎接新球季

▲▼鄭浩均復健進度報告。（圖／截自中信兄弟官方YT頻道）

▲鄭浩均復健進度報告。（圖／截自中信兄弟官方YT頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

「大家好久不見！」中信兄弟首輪投手鄭浩均經歷TJ手術後，經過一年復健，終於即將回到場上。他也透過球隊官方YouTube頻道的影片向球迷報告近況。

鄭浩均於2023年底接受TJ手術，去年整季都在進行復健，今年有望重振旗鼓，再次登上投手丘。談到復健狀況，他表示：「已經開始進行牛棚投球，雖然目前沒有測球速，但整體感覺良好，控球也有一點點進步，變化球的手感沒有太大落差，目前狀況已經準備得相當完整，接下來就等待實戰考驗。」

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回顧一整年的復健期，鄭浩均坦言：「看著大家比賽，而自己卻只能復健，內心難免會感到失落，因此更加體會到隊友陪伴的重要性。如果只有自己一個人，可能會陷入負面情緒。」

與鄭浩均一同復健的吳哲源，去年同樣受傷，整季未能出賽。他表示：「去年鄭浩均開刀後，我們幾乎一整年都一起復健。受傷的時期，人的心態容易變得負面，但藉由隊友的正能量會更有動力。獨自復健真的很枯燥且沒有動力，好在這段期間能互相扶持。休季期間有向教練請教，狀況比去年好了許多，雖然進度無法與其他人相比，但比去年進步不少。」

王凱程去年表現亮眼，出賽43場，奪下14次中繼成功，但9月因傷整季報銷。迎接新賽季，他表示：「傷勢已無大礙，目前按照防護員與復健教練的計畫進行牛棚投球及例行訓練。去年首次投滿完整球季，身體強度一時無法適應，當下覺得難過且可惜，但休季期間努力加強自己，不會擔心影響到新賽季。」他也補充道：「保持競爭者心態，重新歸零迎接新賽季。」

江忠城因右肩傷勢，去年未能出賽，且一度未被列入60人保留名單，11月動骨刺手術後，兄弟隊簽回的消息也曝光。談到目前復健狀況，他表示：「狀況逐漸進入理想的軌道，希望能維持到球季開打。」他回憶當時被移出60人名單的心情，「冷靜了一個禮拜，既然已決定動手術，就再拼一年，希望能讓身體變得更強壯，在比賽中好好表現，證明自己仍有實力。」

鄭浩均感受到球迷的想念，他說：「我也很想大家！」吳哲源也表示：「作為球員，當然希望獲得球迷關注，也希望能盡快回到場上，看到滿場的黃衫兄弟球迷。

關鍵字： 中信兄弟鄭浩均復健中職球迷

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