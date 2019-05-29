卡森斯準備好在總決賽復出　表弟讚暴龍團結又強悍

▲勇士卡森斯(左)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

好不容易嘗到季後賽滋味的卡森斯(DeMarcus Cousins)，卻在首輪G2開賽僅4分鐘就遭逢左腿股四頭肌撕裂，但他沒有就此放棄，他認為自己現在已經足夠健康，有機會在總決賽回歸。他也談到勇士總冠軍賽的對手，大讚暴龍是一支堅強的隊伍，「他們是一支不會輕易放棄的球隊，我們必須到場上與他們戰鬥。」

自從4月16日對快艇為了救球傷到左腿股四頭肌，卡森斯已經休養了將近1個半月，由於受傷當下還能行走，因此他並不覺得這是嚴重的傷勢，但首席訓練師瑟拉布尼(Rick Celebrini)的表情卻讓他慌張起來，對方一開始以為他撕裂的是主股四頭肌，過去前聖城主控帕克(Tony Parker)、溜馬一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)也曾遭逢這種傷勢。

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所幸最終MRI檢查結果顯示，傷勢並沒有預期中嚴重，也不需要動刀，「表弟」周一(當地時間)第2度參與對抗訓練，目前他被列入出戰存疑名單，力拚在總決賽復出，「我不是一個會放棄的人，若要我放棄可能需要一支陸軍和海軍，我會一直戰鬥下去。」

▲勇士卡森斯。（圖／路透）

尋求3連霸的勇士，今年總決賽將與成軍24年首度奪得東區冠軍的暴龍一較高下。暴龍本季例行賽「雙殺」勇士，其中一戰杜蘭特(Kevin Durant)還飆了51分，這2場卡森斯都因為還在養傷錯過。有消息來源告訴《The Undefeated》，暴龍會在季中以「5換1」交易來灰熊禁區塔柱小賈索(Marc Gasol)，有部分原因就是要為若在總決賽強碰勇士做準備。

雖然暴龍的陣容不如灣區的5星，但卡森斯認為暴龍是一支堅強的隊伍，擁有領袖雷納德(Kawhi Leonard)、後場指揮官羅瑞(Kyle Lowry)，西亞卡姆(Pascal Siakam)也將自己的比賽提升到另一個層次，陣中還有幾位資深球員格林(Danny Green)、伊巴卡(Serge Ibaka)和小賈索等。

板凳上的鮑威爾(Norman Powell)和生子後大爆發的范弗利特(Fred VanVleet)也不容小覷；卡森斯表示，「他們有很多具有天賦的球員，他們打球非常賣力，防守很棒，而且非常團結，他們是一支不會輕易放棄的球隊，我們必須到場上與他們戰鬥。」

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）