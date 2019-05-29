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林書豪總被當成中國人　親口說退休後考慮到CBA至少打1季

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▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

季中轉戰多倫多幸運跟隨暴龍打入總決賽的林書豪，已在NBA征戰了9個賽季，已年滿30歲的他，生涯也開始邁入後半段，他在一個大陸節目上透露，未來從NBA退休後若身體狀況許可，他考慮到CBA打球，且至少會打一季。

林書豪今年2月受訪時曾坦承，外界常因為他的亞裔身分，總是將話題限縮在「亞洲人」上，讓他內心有些抗拒，但經過調適後，他擁抱了這個身分，「我的感覺是，可以談談我的比賽嗎？不過現在大家都看到我能打球，我屬於NBA。我現在很樂意代表亞洲人，希望我能以正確的方式並且盡我所能去達到。」

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未來林書豪若從NBA退休，他是否會回到亞洲發展，一直備受矚目；去年8月他赴大陸參加個人明星賽記者會，曾被問到是否有意願代表大陸男籃出征國際賽，他當時持開放態度，表示若獲得大陸籃協邀請，他會認真考慮。不過他若想披上大陸男籃的戰袍，勢必得放棄美國籍。

▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

林書豪在最近播出的大陸節目中，進一步提出自己在NBA高掛球鞋後的規劃，「我覺得我從NBA退休以後，我有考慮去CBA打，就是要看身體OK，然後我是不是還想打。」

林書豪直言，「我一直在美國的時候，大家看我的時候，他們不是說『你是美國人。』因為我每次上場的時候，大家都是說，『喔，這是一個中國人。』」他一直在想，自己從來沒有真正在大陸球迷面前打球，「因此希望退休以前可以有這個機會，最少打一年。」

▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）

▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子CBA
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