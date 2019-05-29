柯瑞說暴龍東冠封王如奪總冠軍　VV放話想擊敗「咖哩」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍在雷納德(Kawhi Leonard)帶領下奪得成軍24年來首座東區冠軍，多倫多陷入瘋狂狀態，老爸曾為暴龍效力的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)就說，「看起來好像他們已經奪得總冠軍。」不過生子後大爆發的多倫多替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)強調，他們不會就此滿足，還放話要到場上擊敗「咖哩」。

轉戰暴龍還未滿1年，雷納德就率隊搶下隊史首張總決賽門票，他在今年季後賽繳出場均31.2分、8.8籃板和3.8助攻，外帶1.6抄截，整體命中率高達5成1，三分命中率則是39%；過去40年來僅有另一位球員曾締造如此的數據，那就是2016-17賽季的詹姆斯(LeBron James)。

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多倫多上下為苦等24年的分區冠軍興奮不已，連對手勇士王牌柯瑞都感受到這座城市的狂喜，「這座城市陷入瘋狂，看起來就像他們已經贏得總冠軍。顯然因為這是他們第一次打進總決賽，球迷全都沉醉在其中，非常瘋狂的氛圍。他們對籃球和暴龍充滿熱情，你可以感受到這對他們意義有多深遠。」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞的老爸曾在1999-2002年效力暴龍，他回憶當時爸爸跟「加拿大航空」卡特(Vince Carter)並肩作戰，當時很多球星如今都已經離開聯盟；而這幾年暴龍曾幾度接近總決賽，但過去3季都沒能跨過克里夫蘭這一關，終於在「剋星」詹姆斯(LeBron James)轉戰西區後，一圓在東區稱王的美夢。

不過暴龍沒有因此滿足，過去3戰從板凳狂轟了48分的范弗利特就說，「我們沒有因為達成了這個目標而開心或感到滿足，我們必須再更進一步，然後才能慶祝，舉辦各種派對。但直到那天之前，我們都要保持專注。」

范弗利特也豪言要挑戰2屆年度MVP柯瑞，「他就是他，我不會坐在這裡整天誇獎他，因為我們得到場上去競爭。當然像他這樣的人，你必須尊重他，但我們會努力擊敗他，這就是我們的心態。」

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）