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郭艾倫「生活照」吸引林書豪關注　中國第一控邀豪哥入大陸男籃

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▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

林書豪在近日播出的大陸節目《籃球大唱片》中，透露考慮離開NBA後轉往CBA發展，若身體狀況許可，至少會打1季，與他感情不錯的「中國第一控」郭艾倫，也趁機在個人微博招攬「豪小子」加入大陸男籃，在對方的留言下回覆，「哥所以你要不要加入試試。」

去年8月林書豪赴大陸參加個人明星賽記者會時，就曾被問到是否有意願代表大陸男籃出征國際賽，他當時持開放態度，表示若獲得大陸籃協邀請，他會認真考慮。這個話題在他錄製《籃球大唱片》節目時拋出，未來從NBA退休後考慮轉戰CBA，且至少會打1季後，再次引起熱烈討論。

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林書豪說，「我一直在美國的時候，大家看我的時候，他們不是說『你是美國人。』因為我每次上場的時候，大家都是說，『喔，這是一個中國人。』」因此他希望退休以前能有機會到大陸球迷面前打球。

除了在節目上表示未來有意到CBA發展，林書豪還出現在「中國第一控」郭艾倫的微博貼文下方；郭艾倫28日晚間上傳了一張自己身穿大陸男籃球衣的照片，曬出自己的「生活照」，林書豪回覆道，「這個生活很好。」郭艾倫趁機招攬，「哥所以你要不要加入試試。」

林書豪2011年就曾受邀代表東莞男籃(深圳男籃的前身)參加亞俱盃賽事，雖然東莞男籃最終沒能奪冠，但「豪小子」仍憑藉個人優異的表現獲得MVP，並入選最佳陣容，他與幾位大陸男籃主將郭艾倫、丁彥雨航等也都是好友。

不過中國籃球史上從未有過歸化球員，即使排除萬難對林書豪發出邀約，「豪小子」還必須放棄美國籍，加入中國國籍才能成為國家隊的一員，雙方恐怕都有很多需要審慎考慮的層面。

▲中國第一控郭艾倫。（圖／翻攝自微博／郭艾倫）

▲中國第一控郭艾倫發文引起林書豪關注。（圖／翻攝自微博／郭艾倫）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子郭艾倫CBA
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