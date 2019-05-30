陸媒爆林書豪下季就會轉戰CBA　在暴龍被冰留NBA恐剩老將底薪

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

林書豪在近日播出的大陸節目《籃球大唱片》中，拋出離開NBA後若身體狀況許可，考慮到CBA打球，引起熱烈討論。《搜狐體育》30日進一步引用長期報導CBA的記者、微博帳號為「跳球-tiaoqiu33」的消息，指出「豪小子」可能下季就會「登陸」。

微博帳號為「跳球-tiaoqiu33」的CBA資深記者指出，據他得到的消息，林書豪轉戰CBA的時間點可能會是下個賽季，至於他會披上哪一隊的戰袍，就要看各支有意挖角他的隊伍的誠意。

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即將在8月度過31歲生日的林書豪，生涯已經進入後半段，他本季從右膝髕腱韌帶斷裂的重傷復出後，速度與爆發力大不如前，但擁有9年NBA資歷讓他短暫擔任了老鷹潛力控衛楊恩(Trae Young)的導師，並憑藉在亞特蘭大繳出場均10.7分、3.5助攻和2.3籃板的高效數據，獲得東區強權暴龍的青睞。

▲林書豪。（圖／CFP）

然而首次在季中轉隊的林書豪，陷入難以融入暴龍團隊的窘境，在第一替補控衛范弗利特(Fred VanVleet) 3月下旬歸隊後，他的角色變得更加邊緣化，淪為球隊的「第3控」；他為多倫多打了23場例行賽，場均上場18.8分鐘，命中率卻跌到3成74，僅7分、2.2助攻。

林書豪在倒數第2場例行賽就遭到「DNP」(登錄卻未上場)，最終也沒能擠進季後賽輪替名單，首輪出賽3場共打了13分鐘，次輪減少到8分鐘，進入攸關總決賽門票的東區冠軍賽，他更只有G2和G4得到上場機會，合計僅出賽5分鐘。今年季後賽他共打了7場，場均上場3.7分鐘，只留下場均1.3分的慘淡數據。

陸媒指出，若是林書豪下季續留NBA，恐怕只能拿到老將底薪合約，出賽時間可能也會非常有限，因此若他決定下季就轉戰CBA也不會讓人太意外，且以他現階段的身手和在中國的高人氣，絕對不乏追求者。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）