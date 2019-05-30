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美《ESPN》21位專家僅2人看好暴龍奪冠　FMVP一面倒向柯瑞

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尋求連3季奪冠的勇士，5年來首度在總決賽沒有主場優勢，將碰上曾阻斷熱火3連霸的雷納德(Kawhi Leonard)領軍的暴龍，美國《ESPN》21位專家僅2人看好暴龍封王，而且還是得打到搶七的情況下；另外有15人預估還未拿過總決賽MVP的柯瑞(Stephen Curry)今年能如願以償。

▲美國《ESPN》21位專家的預測。（圖／擷取自ESPN）

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▲美國《ESPN》21位專家的預測。（圖／擷取自ESPN）

連5年闖入總決賽的勇士，今年將挑戰成為2000-02年的湖人後，首支完成3連霸偉業的隊伍，雖然陣中5巨頭有2人掛傷號，明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)在首輪G2開賽4分鐘就撕裂左腿股四頭肌，不確定能否出戰總冠軍賽G1，而過去2年都獲頒FMVP的杜蘭特(Kevin Durant)最快要G2才能復出；但《ESPN》21位專家中仍有19人看好灣區大軍封王。

這19位看好勇士的專家當中，有2人預估這個系列賽要打到G7，14人認為勇士這個系列賽會打到G6，另外有3人預測衛冕軍5戰就能解決暴龍。另外2位把票投給暴龍的專家，一致認為會打到搶七生死戰。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

在杜蘭特持續缺戰之下，柯瑞過去5戰繳出場均35.8分、7.6籃板和6.6助攻的優異表現，再現他年度MVP的身手，這21位專家當中也有15人看好「咖哩」最終能拿下生涯首座總決賽MVP，其他4位把票投給季後賽「大復活」的格林(Draymond Green)，另外有2人預估會是2014年就曾獲頒此獎項的雷納德。

《ESPN》記者馬克斯(Bobby Marks)預估勇士5戰就能解決暴龍，在多倫多完成3連霸，他指出灣區大軍從2015年開始，就證明在客場贏球還有克服逆境是他們DNA的一部分，這種強悍的心理素質讓他們能在客場封王。

《ESPN》記者邦坦普斯(Tim Bontemps)則大膽猜測暴龍能奪得成軍24年來的首座總冠軍，他指出杜蘭特的狀況成了勇士陣營最大的變數，而暴龍握有主場優勢，陣中還有2014年總決賽MVP雷納德，「可愛」在今年季後賽繳出場均31.2分、8.8籃板和3.8助攻，外帶1.6抄截，整體命中率高達5成1，三分命中率則是39%，加上多倫多防守不錯，有機會一舉扳倒衛冕軍。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞暴龍雷納德
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