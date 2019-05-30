暴龍闖總決賽收到迪羅臣的祝福　羅瑞讚雷納德「有趣的人」

▲暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

歷經了高喊「為威金斯(Andrew Wiggins)擺爛」的黑暗期，連3季在季後賽被詹姆斯(LeBron James)淘汰，還有去年夏天被迫與摯友迪羅臣(DeMar DeRozan)分道揚鑣，羅瑞(Kyle Lowry)終於迎來7年暴龍生涯最璀璨的一刻。他抱著東區冠軍盃感動微笑，還收到迪羅臣的祝賀簡訊，「他想讓我們知道他多為我們感到開心。」

「冠軍獎盃在哪裡？」羅瑞在主場休息室問道，他驕傲地戴著慶祝暴龍在東區封王的帽子，享受著他轉戰多倫多後最美好的一刻。去年夏天，暴龍歷經了不小的變動，當家球星迪羅臣被交易到馬刺，換回2014年總決賽MVP雷納德(Kawhi Leonard)；主帥凱西(Dwane Casey)5季4度率隊登上東區龍頭仍被開除，助理教練納斯(Nick Nurse)被扶正。

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身為目前暴龍陣中在多倫多待過最久的球員，羅瑞被迫與恩師和摯友告別，還要迎接新隊友雷納德，幫助球隊說服對方留下。他必須放下個人情感迅速做出調整，最終他成功辦到了，他稱職扮演領袖角色，並在東區冠軍賽一甩「季後賽一條蟲」的罵名，與「可愛」攜手率隊奪得成軍24年以來的首座分區冠軍。

▲暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。（圖／達志影像／美聯社）

隊友范弗利特(Fred VanVleet)爆料羅瑞在封王後偷落淚，但這位33歲資深控衛否認自己有哭，「那是很美好的時刻，我並沒有哭。」他透露賽後他收到迪羅臣的祝賀簡訊，「我們一直都有聯絡，他有一個特點，就是他真的很在乎我，把我當成最好的朋友，他傳訊息給所有他認識的人，他想讓我們(暴龍)知道他多為我們感到開心。」

暴龍能闖入隊史首次的總決賽，加入還不滿一年的雷納德是最大功臣，他在次輪對七六人的搶七戰砍進壓哨絕殺，在東區冠軍賽G3拖著一條腿鏖戰了52分鐘，幫助球隊止住2連敗，在分區決賽G6還上演隔扣「字母哥」的美技。他在今年季後賽繳出場均31.2分、8.8籃板和3.8助攻，外帶1.6抄截，整體命中率高達5成1，三分命中率則是39%。

雖然暴龍今夏能否留下「可愛」還是未知數，不過羅瑞表示他已經和這位如機器人般的巨星培養出不錯的關係，「我和他建立了不錯的場下關係，他是一個很棒的傢伙，一個有趣的人。」

▲馬刺迪羅臣。（圖／路透社）