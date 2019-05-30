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雷納德不在意名氣不如詹皇柯瑞　霸氣回應：我打球為自己開心

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

一向沉默低調的雷納德(Kawhi Leonard)，轉戰多倫多後不僅表情變多，季後賽還跟記者開起玩笑，他全能的攻防表現讓衛冕軍勇士不敢掉以輕心。這位2014年總決賽MVP絕對是聯盟當今最佳球員之一，不過他的名氣顯然不如兩大招牌詹姆斯(LeBron James)和柯瑞(Stephen Curry)；對此他一點也不在意，「我打球是為了自己開心。」

例行賽受到暴龍「嚴密保護」總共休了22場的雷納德，在季後賽徹底燃燒自己，次輪對上七六人兩度得分飆破40大關，並在搶七戰砍進壓哨二分球絕殺費城；儘管他在東區冠軍賽G3開賽不久就傷到左膝，仍面無表情鏖戰了52分鐘，率暴龍在2連敗後連取4勝，搶下成軍24年來首張總決賽門票，他6戰場均能攻得29.8分、9.5籃板和4.3助攻，成了今年季後賽最耀眼的巨星。

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一向很省話，連當初離開馬刺都僅發出一封告別信，沒有出面回應任何問題的雷納德，以場上表現來替自己發聲；當他在總冠軍賽的賽前記者會被問到，是否在意自己的名氣不如聯盟當今兩大招牌詹姆斯、柯瑞，他依舊沒有表情回答，「不，那不是我打球的原因。我打球是為了自己開心，還有盡所能成為最棒的球員。」

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

「我為自己生涯至今的成就感到開心，我會繼續努力。重點不在於我有沒有名氣，或想要變得比其他人更有名。重點在於上場打球，還有享受樂趣。」雷納德維持他一貫「沉默殺手」的本色。

曾以全票衛冕年度MVP的勇士一哥柯瑞，對雷納德也充滿敬意，「他這整個季後賽都表現得很不可思議。他總是維持自己的步調，從來都沒有感到慌張，他的身體非常強壯，可以到任何他想要的位置上，同時也是一位很出色的射手。」不過「咖哩」有自信勇士陣中擁有能夠嚴防「可愛」的好手。

▲拓荒者里拉德、麥卡倫；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍雷納德勇士柯瑞詹姆斯可愛
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