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NBA冠軍戰／可愛當柯瑞面完成三分打　暴龍G1半場59比49領先勇士

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▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍戰31日首度移師「境外」加拿大舉行，握有主場優勢的暴龍首節就砍進5顆三分，帶著4分領先進入次節；儘管當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)前2節手感有些冰冷，7投2中只得8分，但他在次節最後1分47秒當著勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)的面完成三分打，加上隊友紛紛開火，憑藉團隊逼近5成的命中率，暴龍上半場打完拉開59比49、10分領先。

成軍24年首度打進總決賽的暴龍，31日在多倫多主場面對衛冕軍勇士來犯，灣區一哥柯瑞開賽就站上罰球線，全場響起震耳欲聾的噓聲，不過「咖哩」還是穩穩命中兩罰，他單節砍進3顆三分球拿下全隊最高的11分，但也錯失了5記投籃。

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暴龍則從首節就開啟外線火力，在東區冠軍賽手感結凍的射手格林(Danny Green)，與當家王牌雷納德、長人小賈索(Marc Gasol)攜手砍三分，多倫多團隊前5分鐘共命中4記外線，一度拉開18比11、7分領先。

▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

不過勇士也不是省油的燈，柯瑞隨即回敬2記外線，他的搭檔湯普森(Klay Thompson)更上演戰斧式灌籃，一波8比0攻勢將比分反超為19比18。暴龍在主控羅瑞(Kyle Lowry)迅速拿下兩分止血，並在首節最後1分01秒助攻西亞卡姆(Pascal Siakam)，讓對方在左側45度角命中團隊單節第5顆三分之下，帶著25比21、4分領先進入下半場。

勇士主帥柯爾(Steve Kerr)次節開局把明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)換上場，「表弟」自首輪G2遭逢左腿股四頭肌撕裂後就缺戰至今，此役他從板凳出發，上場後連送2次助攻，灣區大軍持續緊咬比數。

暴龍王牌雷納德雖然前4次出手僅命中1球得3分，手感不如首節就掃下11分的柯瑞，但多倫多的板凳再次挺身而出，禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)接到范弗利特(Fred VanVleet)越過「表弟」的傳球，殺到禁區爆扣得手，生子後大爆發的范弗利特也連下5分，一度又拉開5分差。

上半場最後1分47秒，「可愛」從左側切到籃下，硬是在柯瑞面前拋進兩分並要到加罰，完成一記三分打，讓暴龍拉開52比45、7分領先。暴龍憑藉逼近5成的團隊命中率，上半場打完拉開59比49、10分領先。

▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰暴龍雷納德羅瑞柯瑞林書豪勇士
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