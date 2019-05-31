NBA冠軍戰／林書豪成首位亞裔美籍登總決賽　Drake穿柯瑞爸球衣

▲林書豪開心捧起東區冠軍盃。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

NBA總決賽台灣時間31日火熱開打，林書豪成為首位登上總冠軍賽舞台的亞裔美籍球員，他前一天就在個人IG興奮表示感到「非常驕傲」，並號召球迷替成軍24年首度打進總決賽的暴龍加油打氣；除了多倫多球迷在賽前5小時就已經在球場外大排長龍，前龍王波許(Chris Bosh)也到場觀戰。

Drake is wearing an autographed Dell Curry Raptors jersey. That's some next level trolling. pic.twitter.com/DgfkAX2SYM 請繼續往下閱讀... 2019年5月31日

今年的總決賽是NBA史上首度移師「境外」加拿大舉行，首次打進總決賽的暴龍握有主場優勢，多倫多球迷相當熱情，賽前5小時就已經聚集在球場旁邊，作客的灣區悍將格林(Draymond Green)表示，一踏出飯店就聽到暴龍球迷的「噓聲」，這種敵對的氛圍讓他相當興奮。

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)前幾天也提到，暴龍奪下東區冠軍讓多倫多陷入了瘋狂，看起來就像已經贏得總冠軍，他還提到暴龍的狂粉饒舌歌手Drake在場邊的「技倆」非常有趣；身為暴龍全球形象大使的Drake今日還特地穿上「咖哩爸」過去效力暴龍時的球衣，嘲諷意味十足。

另外，季中才轉戰多倫多的林書豪，也成為首位登上總冠軍賽舞台的亞裔美籍球員，他前一天就在個人IG表示為此感到非常驕傲，號召球迷替暴龍加油打氣，他的「台灣麻吉」天王周杰倫也在下面留言寫道，「為你感到驕傲。」

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）