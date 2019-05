NBA冠軍戰／林書豪成首位亞裔美籍登總決賽　Drake穿柯瑞爸球衣

▲林書豪開心捧起東區冠軍盃。(圖/翻攝自IG/jlin7)

記者游郁香/綜合報導

NBA總決賽台灣時間31日火熱開打,林書豪成為首位登上總冠軍賽舞台的亞裔美籍球員,他前一天就在個人IG興奮表示感到「非常驕傲」,並號召球迷替成軍24年首度打進總決賽的暴龍加油打氣;除了多倫多球迷在賽前5小時就已經在球場外大排長龍,前龍王波許(Chris Bosh)也到場觀戰。

Drake is wearing an autographed Dell Curry Raptors jersey. That's some next level trolling. pic.twitter.com/DgfkAX2SYM