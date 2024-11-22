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美國隊輸球難過　教頭盛讚台灣投打表現：我們7局被攻陷了

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，美國隊總教練索西亞（Mike Scioscia）。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，美國隊總教練索西亞（Mike Scioscia）。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽22日超級循環賽中華隊以8比2擊敗美國隊，美國隊動用8名投手車輪戰，中華隊成功擊破，繳出14支安打攻下8分。賽後美國隊總教練索西亞（Mike Scioscia）盛讚中華隊投打表現。

此戰4打數1安打的蕭（Matt Shaw）表示，「這次比賽不管在墨西哥或邁阿密，我們的投手都在拚三振，打者也很努力在打，但結果就是輸球，輸球很懊惱，不過還有明天比賽，我們會準備充分。」

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談到透過12強賽增加經驗，蕭說：「很高興能參加這次比賽，大谷翔平、鈴木誠也曾參加過，這經驗很寶貴，不管是我，或是我的隊友，都很珍惜這次機會。」 

「我們有很多年輕球員，但他們不是單純來學習的，未來每場比賽從第一球開始都要很認真去打。雖然這兩天的比賽輸了，心情要趕快調整過來，雖然不容易，但必須放下過去，準備下一場比賽。」索西亞說。

談到對中華隊一戰，索西亞給予高度評價：「這場比賽我必須稱讚他們，不論是打擊還是守備都非常好，尤其在關鍵出局時刻還能拿下4、5分，做得非常棒。我們也有幾局表現不錯，但中間有些不順，整體來說，我要給對手台灣隊很高的評價。」

對於今日頻繁換投，索西亞解釋：「對手打擊都很好，我們先發投得還可以，為了因應對方打線而調整投手。昨天我們先發投手表現不錯，他本身有實力投5、6局，他其實很厲害，這些調整都是因應對手而改變的。」

目前美國隊在超級循環賽0勝2敗，索西亞表示，「今天比賽我們有很多得分機會，但關鍵時刻沒有打到球，這是敗因。我們的投手投得不錯，外野防守也做得很好，但打者在關鍵時刻打不出安打。雖然選手會有壓力，但我們還有機會，最後冠軍是用得分差來決定，我們不會放棄，會充分準備迎接下一場比賽。」

對於台灣隊的打擊風格，索西亞給予高度肯定：「台灣是非常有實力的球隊，攻擊很棒。雖然我們的投手表現不錯，但在第七局關鍵時刻，台灣隊打者不只打擊出色，跑壘也很積極活躍。我們沒有守住那一局，被他們攻陷了。台灣確實是很強的對手，而我們在關鍵時刻沒有發揮好。」

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