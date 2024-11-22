台美大戰先發打線微調！吉力吉撈．鞏冠扛四棒

▲中華隊投手陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

12強中華隊複賽首戰0比2不敵委內瑞拉，上午11時（台灣時間）對戰美國，期待搶下首勝。中華隊派出陳柏清先發。打線棒次人選微調。

陳柏清為母隊台鋼雄鷹重要輪值，本季出賽19場包括18場先發，戰績6勝10敗，防禦率3.53。他是台鋼唯一入選12強的選手，在官辦熱身賽曾登板先發2局失3分，承擔敗投。

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進入預賽後，陳柏清抗日先發，主投3.1局退場，共被擊出2安打，包括1支全壘打，另有3次保送、1次三振，失掉3分。

美國隊將派出31歲的右投格羅茨（Zac Grotz）先發。格羅茨本季在墨西哥聯盟效力蒙克洛瓦鐵人隊，繳出7勝1敗、防禦率2.35的亮眼成績，今年10月轉戰多明尼加職業棒球聯盟的利塞老虎隊。

值得一提的是，格羅茨今年7月曾傳出可能加盟富邦悍將。不過富邦悍將當時僅表示，新洋將補強作業仍在進行中，如有確定消息將對外公布。

打序方面，總教練曾豪駒透露微調打線， 吉力吉撈．鞏冠扛4棒，潘傑楷移防一壘，張政禹先發三壘，其餘不變，捕手同樣是林家正。

選擇吉力吉撈四棒，曾總表示，考量他進入複賽狀態維持不錯，期待藉由他上場製造破壞力。 至於推陳柏清先發，曾總說，「他第一戰內容還不錯，利用他過去球威，希望能夠壓制住美國對爭取勝利。」

中華隊打線

1. 左外野手 陳晨威

2. 右外野手 林立

3. 中外野手 陳傑憲

4. 指定打擊 吉力吉撈．鞏冠

5. 一壘手 潘傑楷

6. 游擊手 江坤宇

7. 二壘手 岳東華

8. 捕手 林家正

9. 三壘手 張政禹