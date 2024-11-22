運動雲

>

譚傑龍遭中信特攻開除隔天　TPBL宣布對他處以「無限期停權」

▲中信特攻飛克、譚傑龍、李沛澄。（圖／T1職籃提供）

▲譚傑龍。（圖／T1職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今(22)日針對譚傑龍所涉及之事件進行審議，並召開紀律委員會，最終決議即日起對他處以無限期停權，聯盟也將在最快時間內進行後續調查，如發現更嚴重違反法律相關事實，將再召開紀律委員會決議後續裁罰。

此次紀律委員會，由齊文駿秘書長擔任召集人，邀集律師周佩倫、立法委員范雲、臺北市立大學女籃隊教練錢薇娟與籃球記者聯誼會會長黎建忠擔任紀律委員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次會議依據聯盟規章第五章行為規範與懲處第一條第三之四點：「其餘一切經本聯盟查證並確認影響聯盟形象之不當行為，發生其行為之球團、球員、隊職員或球團相關人員，聯盟得視情節輕重進行裁罰。」

會議中經過充分討論與審查後，最終決議即日起對譚傑龍處以無限期停權之懲處，聯盟也將在最快時間內進行後續調查，如發現更嚴重違反法律相關事實，將再召開紀律委員會決議後續裁罰。

TPBL強烈譴責任何不當行為，並重申將持續秉持嚴格的態度，確保聯盟內所有成員都能遵守道德與法律規範，維護良好的運動風氣與社會責任。

TPBL對此事件深感遺憾，並對受害人表示誠摯的關切與支持，將持續關注此事件的後續發展，並配合相關單位之調查及處理。

關鍵字： TPBL新北中信特攻譚傑龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

終結21年對美魔咒！台灣8:2奪勝　潘傑楷開轟、江坤宇清壘打建功

終結21年對美魔咒！台灣8:2奪勝　潘傑楷開轟、江坤宇清壘打建功

江坤宇三壘打爆音翻球場屋頂　日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

江坤宇三壘打爆音翻球場屋頂　日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

陳傑憲破紀錄後挨球吻提前退場　聯盟回報傷況

陳傑憲破紀錄後挨球吻提前退場　聯盟回報傷況

快訊／日本雙轟9比6擊敗委內瑞拉　國際賽豪取26勝

快訊／日本雙轟9比6擊敗委內瑞拉　國際賽豪取26勝

台灣隊長陳傑憲一舉動驚艷日媒！盛讚深植日式棒球禮儀

台灣隊長陳傑憲一舉動驚艷日媒！盛讚深植日式棒球禮儀

快訊／終於贏了！中華止對美國6連敗　21年來首勝、得分刷新高

快訊／終於贏了！中華止對美國6連敗　21年來首勝、得分刷新高

美國隊輸球難過　教頭盛讚台灣投打表現：我們7局被攻陷了

美國隊輸球難過　教頭盛讚台灣投打表現：我們7局被攻陷了

美國3大賽首度輸台灣！大聯盟百大新秀：非常心痛

美國3大賽首度輸台灣！大聯盟百大新秀：非常心痛

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈．鞏冠扛四棒

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈．鞏冠扛四棒

「活跳跳生物」鑽耳！台東女痛苦哀號　警助送醫…夾出一看嚇瘋了

熱門新聞

終結21年對美魔咒！台灣8:2奪勝　潘傑楷開轟、江坤宇清壘打建功

江坤宇三壘打爆音翻球場屋頂　日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

陳傑憲破紀錄後挨球吻提前退場　聯盟回報傷況

快訊／日本雙轟9比6擊敗委內瑞拉　國際賽豪取26勝

台灣隊長陳傑憲一舉動驚艷日媒！盛讚深植日式棒球禮儀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1終結21年對美魔咒！台灣8：2奪勝

2日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

3峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

4陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

5快訊／日本國際賽豪取26勝

最新新聞

1再戰中華　日監督：團隊一致精神

2高苑工商與穀保家商鋁聯爭冠

3快訊／日本國際賽豪取26勝

4江坤宇安打清壘　愛妻淚喊：你好棒

5TPBL宣布對譚傑處以「無限期停權」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

曾頌恩初登東京巨蛋練打又炸裂　打到螢幕笑稱怕被說破壞公物

對戰台灣好有趣！　富藍戈喊話：冠軍賽再碰頭

「台灣球迷太強大」　江坤宇感動：大家都很想贏　

台灣隊首戰0比2不敵委內瑞拉　苦吞13K！陳傑憲猛打賞無用

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

媽問9歲兒怎麼選爸爸？　他淡定：妳選的...不是我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366