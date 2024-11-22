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快訊／終於贏了！中華止對美國6連敗　21年來首勝、得分刷新高

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，台灣應援團。（圖／記者李毓康攝）

▲ 世界12強棒球賽東京複賽，台灣應援團。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽22日四強複賽第二戰，中華隊以8比2擊敗美國，中止國際賽對戰6連敗，寫21年來首勝紀錄，攻下8分也創新高。

中華隊前3局雖留下得點圈殘壘，但4局上長打開始發威，林家正、張政禹、陳晨威串連打線，攻下2分。5局上再靠潘傑楷開轟，將比分拉開為3比1，美國5局下也回敬一轟。

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▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊 。（圖／記者李毓康攝）

中華隊7局上強攻，「小可怕」江坤宇在攻佔滿壘時，敲出中左外野深遠三壘安打清壘進帳3打點，岳東華補上安打再下一城。中華隊持續強攻，快腿壓迫讓美國內野手發生失誤，再度滿壘，林立滾地球再添1分，單局灌進5分，拉開至8比2。

中華隊全場14支安打強攻，包含潘傑楷開轟雙安貢獻1打點，陳晨威、江坤宇都敲三壘安打並貢獻打點，合計8分，創隊史20年來對戰美國最多得分紀錄，超越2007年世界盃的7分。

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，江坤宇 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，江坤宇 。（圖／記者李毓康攝）

回顧對戰美國歷史，中華隊從1972年世界盃至今，雙方在洲際盃、奧運、經典賽等一級國際賽共交手34場，中華隊僅收8勝26敗，勝率23.5%。近20年更是戰況慘澹，9戰僅1勝8敗，此戰賽前陷入6連敗窘境，不過這一場關鍵戰役的勝利，終於止敗。

前一次擊敗美國隊要追溯至21年前的2003年世界盃，當時林智勝以關鍵超前分全壘打，杜章偉（前中信鯨）7.2局優質先發好投，陳偉殷、林恩宇雙左投把關牛棚，最終以2比1獲勝。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊 。（圖／記者李毓康攝）

據WBSC統計，中華隊2011年以來對美國各級賽事成績為6勝16敗，不過這6勝都是U18以下層級的勝利，此戰拿下成棒層級的第一勝。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）

台美近20年交手紀錄
 

年份 比賽名稱 比分 台灣先發投手
2001年 世界盃預賽 台灣0：6美國 蔡仲南
2001年 世界盃四強賽 台灣1：4美國 許銘傑
2003年 世界盃 台灣2：1美國 杜章偉
2005年 世界盃 台灣4：5美國 增菘瑋
2007年 世界盃 台灣7：10美國 林英傑
2008年 奧運 台灣2：4美國 許文雄
2009年 世界盃 台灣3：14美國 許竹見
2011年 世界盃 台灣1：15美國 陳冠儒
2019年 世界12強 台灣2：3美國 吳昇峰
關鍵字： 中華隊世界12強賽棒球美國勝利

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