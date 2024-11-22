快訊／終於贏了！中華止對美國6連敗　21年來首勝、得分刷新高

▲ 世界12強棒球賽東京複賽，台灣應援團。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽22日四強複賽第二戰，中華隊以8比2擊敗美國，中止國際賽對戰6連敗，寫21年來首勝紀錄，攻下8分也創新高。

中華隊前3局雖留下得點圈殘壘，但4局上長打開始發威，林家正、張政禹、陳晨威串連打線，攻下2分。5局上再靠潘傑楷開轟，將比分拉開為3比1，美國5局下也回敬一轟。

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▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊 。（圖／記者李毓康攝）

中華隊7局上強攻，「小可怕」江坤宇在攻佔滿壘時，敲出中左外野深遠三壘安打清壘進帳3打點，岳東華補上安打再下一城。中華隊持續強攻，快腿壓迫讓美國內野手發生失誤，再度滿壘，林立滾地球再添1分，單局灌進5分，拉開至8比2。

中華隊全場14支安打強攻，包含潘傑楷開轟雙安貢獻1打點，陳晨威、江坤宇都敲三壘安打並貢獻打點，合計8分，創隊史20年來對戰美國最多得分紀錄，超越2007年世界盃的7分。

▲世界12強棒球賽東京複賽，江坤宇 。（圖／記者李毓康攝）

回顧對戰美國歷史，中華隊從1972年世界盃至今，雙方在洲際盃、奧運、經典賽等一級國際賽共交手34場，中華隊僅收8勝26敗，勝率23.5%。近20年更是戰況慘澹，9戰僅1勝8敗，此戰賽前陷入6連敗窘境，不過這一場關鍵戰役的勝利，終於止敗。

前一次擊敗美國隊要追溯至21年前的2003年世界盃，當時林智勝以關鍵超前分全壘打，杜章偉（前中信鯨）7.2局優質先發好投，陳偉殷、林恩宇雙左投把關牛棚，最終以2比1獲勝。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊 。（圖／記者李毓康攝）

據WBSC統計，中華隊2011年以來對美國各級賽事成績為6勝16敗，不過這6勝都是U18以下層級的勝利，此戰拿下成棒層級的第一勝。

▲世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）

台美近20年交手紀錄

