冬盟日本社會人名單出爐！中職2異動：李展毅替補拿莫．伊漾

▲日本社會人名單。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2024亞洲冬季棒球聯盟將於23日開戰，共有五支球隊參賽：台灣山林隊、台灣海洋隊、日職紅隊、日職白隊以及日本社會人隊。連續五年參賽的日本社會人本屆選手名單公布，開幕日活動資訊同步揭曉，冬季最熱血不容錯過的交流賽事，力邀球迷朋友進場欣賞比賽，為場上的選手加油！

日本社會人隊自2017年起參與冬盟，戰績斐然。該隊曾在2017、2018年獲得季軍，2019年更首度奪冠。2023年雖然排名第四，但球員表現亮眼，包攬多項個人獎項：網谷圭将以4成43打擊率獲得打擊王與安打王，添田真海囊括打點王及盜壘王，投手佐藤亜蓮則稱霸奪三振榜。

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本屆日本社會人隊由U23世界盃金牌教練川口朋保領軍，陣中還有多位世界盃金牌成員，包括最佳一壘手今里凌及最佳守備捕手髙橋隆慶，實力不容小覷。

台灣方面，山林隊投手由洪敏暘替補林展璋，海洋隊則由李展毅替補拿莫．伊漾。冬季聯盟將在明日展開，開幕首日限定活動「冬季遊樂園」熱情邀請大小朋友進場看球，午、晚場賽事12歲以下孩童只要出示健保卡或學生證就能免費入場，球迷朋友進場打卡還能兌換小美冰淇淋，數量有限，換完為止。在場外還有紙風車劇團《巫頂環遊世界》演出皆為免費自由入座。晚場開幕戰限定，球迷出示有價票券即可領取TEAM TAIWAN應援毛巾。

日本社會人名單如下：