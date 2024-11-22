冬盟日本社會人名單出爐！中職2異動：李展毅替補拿莫．伊漾

▲日本社會人名單。（圖／中職提供）
記者楊舒帆／綜合報導
2024亞洲冬季棒球聯盟將於23日開戰，共有五支球隊參賽：台灣山林隊、台灣海洋隊、日職紅隊、日職白隊以及日本社會人隊。連續五年參賽的日本社會人本屆選手名單公布，開幕日活動資訊同步揭曉，冬季最熱血不容錯過的交流賽事，力邀球迷朋友進場欣賞比賽，為場上的選手加油！
日本社會人隊自2017年起參與冬盟，戰績斐然。該隊曾在2017、2018年獲得季軍，2019年更首度奪冠。2023年雖然排名第四，但球員表現亮眼，包攬多項個人獎項：網谷圭将以4成43打擊率獲得打擊王與安打王，添田真海囊括打點王及盜壘王，投手佐藤亜蓮則稱霸奪三振榜。
本屆日本社會人隊由U23世界盃金牌教練川口朋保領軍，陣中還有多位世界盃金牌成員，包括最佳一壘手今里凌及最佳守備捕手髙橋隆慶，實力不容小覷。
台灣方面，山林隊投手由洪敏暘替補林展璋，海洋隊則由李展毅替補拿莫．伊漾。冬季聯盟將在明日展開，開幕首日限定活動「冬季遊樂園」熱情邀請大小朋友進場看球，午、晚場賽事12歲以下孩童只要出示健保卡或學生證就能免費入場，球迷朋友進場打卡還能兌換小美冰淇淋，數量有限，換完為止。在場外還有紙風車劇團《巫頂環遊世界》演出皆為免費自由入座。晚場開幕戰限定，球迷出示有價票券即可領取TEAM TAIWAN應援毛巾。
日本社會人名單如下：
|位置
|背號
|選手
|羅馬拼音
|所屬球隊
|投手
|15
|村上大芽
|Murakami Taiga
|北海道瓦斯
|18
|松田賢大
|Matsuda Kento
|VITAL-NET
|16
|後藤凌寿
|Goto Ryoju
|TOYOTA自動車
|11
|有本雄大
|Arimoto Yudai
|YAMAHA
|19
|笠井健吾
|Kasai Kengo
|三菱自動車岡凌
|13
|大宮隆寬
|Omiya Takahiro
|大阪瓦斯
|15
|谷脇弘起
|Taniwaki Koki
|日本生命
|13
|遠藤慎也
|Endo Shinya
|日本新薬
|19
|田中大成
|Tanaka Taisei
|四国銀行
|捕手
|9
|揚村彰斗
|Agemura Akito
|日本製鉄鹿島
|9
|有馬諒
|Arima Ryo
|ENEOS
|12
|池間大智
|Ikema Daichi
|東海理化
|22
|小山翔暉
|Koyama Shoki
|Panasonic
|內野手
|6
|浦林祐佑
|Urabayashi Yusuke
|JR東日本東北
|8
|今里凌
|Imazato Ryo
|日本製鉄鹿島
|3
|高橋隆慶
|Takahashi Takanori
|JR東日本
|1
|松浦佑星
|Matsuura Yusei
|ENEOS
|0
|山田拓也
|Yamada Takuya
|東芝
|1
|熊田任洋
|Kumada Toyo
|TOYOTA自動車
|0
|山崎大輝
|Yamazaki Kenji
|JR東海
|8
|武藤健司
|Muto Kenji
|東海理化
|26
|高田幸汰
|Takata Kota
|日本生命
|4
|田浦由亮
|Taura Yusuke
|MIKI HOUSE
|19
|土井克也
|Doi Katsuya
|JFE西日本
|外野手
|1
|松井惇
|Matsui Atsushi
|日本製鉄室蘭鯊魚
|24
|三上竜誠
|Mikami Ryusei
|七十七銀行
|8
|吉川海斗
|Yoshikawa Kaito
|日立製作所
|8
|浦和博
|Ura Kazuhiro
|Panasonic
|6
|戸田航史
|Toda Koshi
|JR西日本
|1
|山本卓弥
|Yamamoto Takuya
|Honda熊本
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