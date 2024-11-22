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冬盟日本社會人名單出爐！中職2異動：李展毅替補拿莫．伊漾

▲▼日本社會人名單。（圖／中職提供）

▲日本社會人名單。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2024亞洲冬季棒球聯盟將於23日開戰，共有五支球隊參賽：台灣山林隊、台灣海洋隊、日職紅隊、日職白隊以及日本社會人隊。連續五年參賽的日本社會人本屆選手名單公布，開幕日活動資訊同步揭曉，冬季最熱血不容錯過的交流賽事，力邀球迷朋友進場欣賞比賽，為場上的選手加油！

日本社會人隊自2017年起參與冬盟，戰績斐然。該隊曾在2017、2018年獲得季軍，2019年更首度奪冠。2023年雖然排名第四，但球員表現亮眼，包攬多項個人獎項：網谷圭将以4成43打擊率獲得打擊王與安打王，添田真海囊括打點王及盜壘王，投手佐藤亜蓮則稱霸奪三振榜。

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本屆日本社會人隊由U23世界盃金牌教練川口朋保領軍，陣中還有多位世界盃金牌成員，包括最佳一壘手今里凌及最佳守備捕手髙橋隆慶，實力不容小覷。

台灣方面，山林隊投手由洪敏暘替補林展璋，海洋隊則由李展毅替補拿莫．伊漾。冬季聯盟將在明日展開，開幕首日限定活動「冬季遊樂園」熱情邀請大小朋友進場看球，午、晚場賽事12歲以下孩童只要出示健保卡或學生證就能免費入場，球迷朋友進場打卡還能兌換小美冰淇淋，數量有限，換完為止。在場外還有紙風車劇團《巫頂環遊世界》演出皆為免費自由入座。晚場開幕戰限定，球迷出示有價票券即可領取TEAM TAIWAN應援毛巾。

日本社會人名單如下：

位置 背號 選手 羅馬拼音 所屬球隊
投手 15 村上大芽 Murakami Taiga 北海道瓦斯
  18 松田賢大 Matsuda Kento VITAL-NET
  16 後藤凌寿 Goto Ryoju TOYOTA自動車
  11 有本雄大 Arimoto Yudai YAMAHA
  19 笠井健吾 Kasai Kengo 三菱自動車岡凌
  13 大宮隆寬 Omiya Takahiro 大阪瓦斯
  15 谷脇弘起 Taniwaki Koki 日本生命
  13 遠藤慎也 Endo Shinya 日本新薬
  19 田中大成 Tanaka Taisei 四国銀行
捕手 9 揚村彰斗 Agemura Akito 日本製鉄鹿島
  9 有馬諒 Arima Ryo ENEOS
  12 池間大智 Ikema Daichi 東海理化
  22 小山翔暉 Koyama Shoki Panasonic
內野手 6 浦林祐佑 Urabayashi Yusuke JR東日本東北
  8 今里凌 Imazato Ryo 日本製鉄鹿島
  3 高橋隆慶 Takahashi Takanori JR東日本
  1 松浦佑星 Matsuura Yusei ENEOS
  0 山田拓也 Yamada Takuya 東芝
  1 熊田任洋 Kumada Toyo TOYOTA自動車
  0 山崎大輝 Yamazaki Kenji JR東海
  8 武藤健司 Muto Kenji 東海理化
  26 高田幸汰 Takata Kota 日本生命
  4 田浦由亮 Taura Yusuke MIKI HOUSE
  19 土井克也 Doi Katsuya JFE西日本
外野手 1 松井惇 Matsui Atsushi 日本製鉄室蘭鯊魚
  24 三上竜誠 Mikami Ryusei 七十七銀行
  8 吉川海斗 Yoshikawa Kaito 日立製作所
  8 浦和博 Ura Kazuhiro Panasonic
  6 戸田航史 Toda Koshi JR西日本
  1 山本卓弥 Yamamoto Takuya Honda熊本
關鍵字： 棒球冬季聯盟日本社會人隊台灣山林隊台灣海洋隊

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