NBA冠軍戰／嘴綠連3戰大三元　被Drake噴：你們都垃圾！

▲勇士格林與Drake碎嘴了幾句。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連5季打入總決賽的衛冕軍勇士，在G1迎回左腿股四頭肌撕裂的明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)，但次輪G5拉傷右小腿的杜蘭特(Kevin Durant)依舊高掛免戰牌。儘管一哥柯瑞(Stephen Curry)轟了34分，格林(Draymond Green)則連3場締造大三元，終場仍以9分差不敵暴龍；「嘴綠」賽後還被暴龍鐵粉Drake當面嗆聲，「你們都是垃圾！」

請繼續往下閱讀...

目標成為繼2000-02年的湖人後，首支完成3連霸隊伍的勇士，卻在總決賽G1就踢到鐵板，這是他們5年來首度在總冠軍戰沒有主場優勢，苦等24年才終於看到暴龍登上總決賽舞台的多倫多球迷，不斷發出震耳欲聾的聲音干擾衛冕軍；暴龍則在首節就連砍5顆三分球取得領先優勢，主導了這場比賽的節奏。

暴龍本季例行賽「雙殺」勇士，此役又幾乎一路領先，雖然「浪花兄弟」在進攻端仍有穩定輸出，一哥柯瑞連6場得分突破30大關，與湯普森(Klay Thompson)單場合砍了55分、7顆三分球。但暴龍的先發火力更凶猛，生涯首度參與總決賽的西亞卡姆(Pascal Siakam)飆出32分、雷納德(Kawhi Leonard)攻下23分、小賈索(Marc Gasol)得到20分。

▲暴龍西亞卡姆大爆發。（圖／達志影像／美聯社）

灣區大軍不斷努力把分差縮小到個位數，但最終還是逆轉未果，以109比118出師不利。賽後勇士球員準備回休息室時，格林還被暴龍的全球形象大使Drake噴垃圾話，兩人面對面互相「交流」了幾句，Drake疑似說了，「你們都是垃圾！」還露出不懷好意的「假笑」。

賽後「嘴綠」被問到此事，他有些不悅，「你有關於籃球的問題嗎？那不算是衝突，因為我沒打他，他也沒打我；我沒推他，他也沒推我。我們講了幾句話，但我不會說這是衝突。」

在季後賽「大復活」的格林此役鏖戰了40分鐘，雖然9投2中，命中率僅2成22，但他攻下10分、10助攻和10籃板，外帶1抄截，連3場締造大三元，他成為繼張伯倫(Wilt Chamberlain)和衛斯布魯克(Russell Westbrook)後，第3位在季後賽連3場繳出大三元的球員；同時他在單一季後賽5度拿下大三元追平史上第3的紀錄。

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）