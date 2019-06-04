NBA冠軍戰／湯神拉傷左腿筋G3出戰成疑　自信沒比去年的踝傷嚴重

▲勇士湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

近2場總決賽場均能貢獻23分的勇士神射湯普森(Klay Thompson)，意外在G2末節拉傷左腿筋，雖然他賽後向美國《ESPN》記者尼可拉斯(Rachel Nichols)透露，自己不會錯過G3；不過據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)4日得到的消息，「浪花弟」下一戰的狀態恐怕是「出戰成疑」。

還在等待過去2屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)歸隊的勇士，近來又出現好幾名傷兵，35歲老將伊古達拉(Andre Iguodala)在西區冠軍戰遭逢左小腿緊繃，他疑似在總決賽G1又傷到同一個部位；《ESPN》記者尼可拉斯指出，「小AI」在休息室明顯跛腳，但他G2仍如期登場還砍進致勝三分。

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勇士G2又傷了2人，攻防俱佳的射手湯普森末節在一次出手三分後重心不穩，落地後雙腿過度伸展，感到左大腿後側不適，第4節還剩7分59秒就提前退場休息；替補長人魯尼(Kevon Looney)則是鎖骨骨折，「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，魯尼本季可能已經提前報銷。

▲勇士湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

「沃神」也指出，湯普森已被列入「出戰成疑」的名單，不過他左腿筋僅是輕微拉傷，勇士方面對他在G3登場抱持樂觀態度。事實上，「浪花弟」在G2賽後就信心滿滿告訴《ESPN》記者尼可拉斯，他打算出戰G3，還提到相較於去年總冠軍戰G1被史密斯(J.R. Smith)「滑剷」導致左腳踝扭傷，這次的傷勢並沒有那麼嚴重。

本季例行賽僅缺陣4場的湯普森，8年生涯都維持極佳的健康狀況，去年總決賽G1傷到左腳踝後，他還鏖戰了45分鐘，G2也如期上場；也因此勇士主帥柯爾(Steve Kerr)在「浪花弟」拉傷左腿筋後打趣表示，「他說他沒事，但就算他半條命都沒了，他也會說自己沒事。」

▲勇士浪花兄弟。（圖／達志影像／美聯社）