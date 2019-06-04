NBA冠軍戰／G2裁判報告指小AI砍致勝三分前　柯瑞走步在先

▲勇士柯瑞(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

首度打入總決賽的暴龍歡喜拿下首勝後，G2沒能延續本季對衛冕軍勇士的「3連勝」紀錄，第3節被打出18比0的一波流，終場以5分差落敗；賽後多倫多主控羅瑞(Kyle Lowry)表達對某些判決尺度有些困惑，而NBA官方最後2分鐘裁判報告更顯示，在伊古達拉(Andre Iguodala)砍進致勝三分之前，灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)已經走步在先。

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暴龍沒能在主場取得連勝，被勇士扳成1勝1敗後，台灣時間6日將到灣區作客迎接G3。值得一提的是，成軍24年首度踏上總冠軍戰舞台的暴龍，G2上半場原本還保有59比54、5分領先，未料第3節卻進攻大當機被拉出一波18比0猛攻，陷入了苦戰；儘管一度在終場前26.9秒憑藉射手格林(Danny Green)的外線追到2分差，但決勝時刻讓2015年總決賽MVP伊古達拉砍進致命的27呎三分彈，最終只能以5分飲恨。

▲伊古達拉砍進致勝三分。（圖／達志影像／美聯社）

這一戰暴龍幾名先發主將都身陷犯規麻煩，主控羅瑞更在末節還剩3分52秒就6犯畢業，他對裁判尺度有些不滿，「聽著，我不想惹麻煩，但好幾次我都認為自己沒犯規，裁判卻響哨了，你也只能繼續比賽；最終我得讓自己處於一個更好的位置，不要陷入犯規麻煩。」

NBA官方也在4日公布G2最後2分鐘的裁判報告，總共出現4次誤判，其中3次都對暴龍有利，但對勇士有利的那個判決卻直接影響了比賽結果。終場前15.3秒，灣區一哥柯瑞拿到球後遭到多倫多替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)和第2得分手西亞卡姆(Pascal Siakam)包夾，裁判報告指出「咖哩」接球後走步沒被抓，隨後他將球送給李文斯頓(Shaun Livingston)，造就了「小AI」的致勝三分。

▲勇士G2扳回一勝。（圖／達志影像／美聯社）