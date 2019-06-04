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NBA冠軍戰／雷納德證明暴龍為他冒險值得　林書豪苦等上場機會

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▲NBA總冠軍戰，暴龍vs勇士，格林、雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍去年夏天為了簽下雷納德(Kawhi Leonard)下了豪賭，送走前一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)，冒著「可愛」打1季就出走的風險，還讓他在例行賽休了22場；不過這位2014年總決賽MVP率隊挺進成軍24年以來首度的總決賽，首戰就順利取勝，證明了暴龍當初為他冒險是值得的。

過去5季暴龍4度登上東區龍頭，季後賽晉級之路卻連3季斷在「剋星」詹姆斯(LeBron James)手上。去年夏天暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)下了賭注，他將對多倫多十分忠誠的迪羅臣「閃電」交易到聖城，換回上季僅打了9戰的雷納德；為了取得信任，以「可愛」的健康為優先考量，暴龍堅守讓他在「背靠背」賽事休戰的原則，整季讓他休了22場。

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雖然暴龍今夏能否留住雷納德還是未知數，但尤基利的豪賭已經在季後賽收到回報。雷納德在季後賽次輪搶七戰飆進不可思議的壓哨絕殺；東區冠軍賽6戰則繳出場均29.8分、9.5籃板和4.3助攻，率隊克服2連敗的劣勢，連取4勝搶下暴龍成軍24年來首張總決賽門票。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

快艇主帥瑞佛斯(Doc Rivers)將雷納德與「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)相提並論，誇讚他擁有一雙巨掌和驚人彈跳能力，且得分手段多元，可以打低位，中距離更是精準，還可以拉到外圍投射三分。

對勇士來說，雷納德攻防俱佳比火箭一哥哈登(James Harden)更具殺傷力；包括總決賽G2砍下34分內在，他今年季後賽已經12度單場得分突破30大關，他G2單場16罰全部命中，還刷新了波特(Terry Porter)在1990年15罰15中的聯盟紀錄。可惜雷納德沒能在關鍵時刻挺身扭轉戰局，暴龍被追成1勝1敗。

雷納德坦言總決賽從來就不容易，但面對巨大壓力他仍冷靜以對。過去在馬刺「GDP連線」身邊打球，讓他學會如何面對比賽，包括贏球、輸球、錯失投籃、命中致勝球或發生要命錯誤等情況，「我想那些時刻讓我從中取得成長。」他淡然表示，「贏球、輸球或平手，我還是得好好生活，還是有家人陪伴，因此就是去找尋樂趣。」

暴龍闖入總決賽打破了連4年「勇騎大戰」的局面，讓不少球迷感到新鮮，台裔控衛林書豪也首度隨隊打到總冠軍賽，但他前2場沒有獲得任何上場時間。儘管主控羅瑞(Kyle Lowry)G2陷入犯規麻煩，提前6犯畢業，但「豪小子」仍沒被喊到名字，主帥納斯(Nick Nurse)僅用8人輪替，讓大復活的第一替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)打了38分鐘。

▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA冠軍戰NBA暴龍林書豪雷納德
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