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NBA冠軍戰／林書豪抵灣區逛中國城　球迷呼喊讓他上場

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▲林書豪與球迷相約球場見。（圖／翻攝自IG／jlin7）

▲林書豪與球迷相約球場見。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

為了備戰總冠軍賽G3，暴龍全隊已飛抵灣區，還在苦等個人總冠軍賽「初登板」的林書豪，則抽空逛了當地的中國城，並在IG上傳自己身穿「以亞洲人為榮」的上衣照片，與球迷相約球場見；不少豪迷紛紛留言呼喊，「讓林書豪上場」、「你需要上場時間」、「希望你能夠在總決賽登場」。

雖然暴龍在總決賽G2以5分飲恨，沒能延續本季對戰勇士的3連勝紀錄，但衛冕軍G3賽前傳出不少傷情，除了過去2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)持續因右小腿拉傷缺陣；後場神射湯普森(Klay Thompson)前役傷到左腿筋，G3能否上陣賽前才能確定；替補長人魯尼(Kevon Looney)則已提前報銷。

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暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)指出，湯普森今日僅進行輕量訓練，看起來移動不太順暢。嚴重的傷病問題，恐成為灣區大軍挑戰3連霸的一大變數，對首度闖入總決賽的暴龍來說則是利多消息。

▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

隨暴龍來到發跡地灣區的林書豪，抽空逛了當地的中國城，並分享了自己穿著「以亞洲人為榮」的上衣照片，「身為亞洲人真的非常光榮，我希望下個世代的亞裔美國人不再需要隱藏自己的亞裔背景，我們的文化很棒，值得被慶祝，不需要躲躲藏藏或被嘲笑。」

林書豪共上傳了3張自己的「球場時尚照」，他打趣問道，「注意到我每張照片中都穿同一雙鞋了嗎？沒錯，都是同一雙，因為我其他裝備都留在亞特蘭大，哈哈。大家G3見。」

林書豪還在苦等個人總決賽初登板，過去2戰他沒有獲得任何上場時間，因此不少球迷在他的貼文下聲援，「讓林書豪上場」、「你需要上場時間」、「希望你能夠在總決賽登場」；還有豪粉對暴龍主帥納斯(Nick Nurse)堅持不用「豪小子」非常火大，「這是你第一次或許也是最後一次打總決賽，他卻不讓你打？」

▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）

▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）

關鍵字： NBANBA冠軍戰暴龍林書豪豪小子
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