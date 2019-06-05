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快艇主帥誇雷納德挨罰　柯爾更慘！開詹皇玩笑就損失1萬美金

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▲勇士卡森斯、柯瑞、湯普森、柯爾，暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

快艇主帥瑞佛斯(Doc Rivers)近日公開大讚雷納德(Kawhi Leonard)是他見過最接近喬丹(Michael Jordan)的人，被聯盟認定涉及公開招攬球員而收到一張5萬美金罰單；對此勇士教頭柯爾(Steve Kerr)透露他也有類似經驗，2010年擔任太陽總管期間，他在節目上開玩笑說若詹姆斯(LeBron James)願接受底薪就簽下對方，隔天就被罰了1萬美金。

快艇整季都沒隱藏過他們想追求雷納德的野心，美國《ESPN》去年曾披露，快艇派出球團高層甚至包括籃球營運總裁法蘭克(Lawrence Frank)親自觀看暴龍比賽，想讓「可愛」感受到他們的誠意；《The Athletic》則指出，快艇大概「涉入」了25%的暴龍賽事。

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在雷納德率暴龍打入隊史首度的總決賽後，快艇主帥瑞佛斯公開大讚，這位2014年總決賽MVP是他看過最接近「籃球之神」喬丹的球員。這番言論立刻被盯上，聯盟認為瑞佛斯有「非法招攬球員」的嫌疑，依據非法引誘規則祭出5萬美金的罰款。

▲▼韋德、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾曾因為開詹姆斯玩笑被罰款。（圖／達志影像／美聯社）

勇士教頭柯爾被媒體問到此事，他表示自己也曾在2010年擔任太陽總管時，因為在《The Dan Patrick Show》節目上開了一個玩笑挨罰，從那次之後他就不再評論其他隊的球員，「我記得Dan問我是否對詹姆斯感興趣，當時詹姆斯是自由球員，後來去了熱火。」

「我回答說，如果他(詹姆斯)願意接受底薪，那我們會簽下他。Dan聽了之後大笑，然後隔天我就收到1萬美金的罰款。因此我學到了教訓，我不再評論其他隊的球員。」柯爾很明顯只是在節目上做效果，卻還是被前任主席史騰(David Stern)罰款。

▲NBA總冠軍戰，暴龍vs勇士，格林、雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯爾雷納德瑞佛斯快艇
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