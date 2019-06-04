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湖人今夏若補不到大咖當LBJ助手　詹皇恐自請離隊

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▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連6季無緣季後賽的湖人，今夏勢必得在自由市場積極找尋一哥詹姆斯(LeBron James)的助手，但例行賽最終戰前閃電請辭的前任總裁魔術強森(Magic Johnson)近來卻不斷大爆洛城高層「內幕」，恐讓紫金軍團的補強行動變得更艱辛；《洛杉磯時報》記者普拉什科(Bill Plaschke)爆料，若是湖人搞砸自由市場，「詹皇」恐會自請離隊。

湖人去年夏天迎來聯盟頭號王牌詹姆斯，一度在去年聖誕大戰後爬上西區第4，無奈「詹皇」遭逢鼠蹊部傷勢困擾，一度連休了17戰，等他健康回歸時，紫金軍團已跌出分區前8，最終連6季遭拒於季後賽門外。

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▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯(右)。（圖／達志影像／美聯社）

今年2月曾猛烈追求鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)未果的湖人，今夏勢必得在自由市場有所作為，替當家王牌詹姆斯找尋大咖球星當助手。《洛杉磯時報》記者普拉什科在節目上爆料，若是洛城搞砸了交易，湖人恐怕會有大麻煩，「我的意思是，詹姆斯的時代恐怕會在開始前就提前結束。」

美國《ESPN》記者格曼納米(Dave McMenamin)則說，目前詹姆斯身旁的人仍堅信他會留在洛城，但接下來的5周非常關鍵，「若是他們無法補進一位能幫助他們成為奪冠隊伍的球星，你可以想像事情可能會怎麼發展。」

普拉什科進一步透露，「我昨天第一次聽到，有些與詹姆斯很親近的人說，『你知道的，如果他們搞砸了，詹姆斯可能會告訴他們自己要離開，或請他們將自己交易出去，湖人也可能會送走他。』」

▲湖人詹姆斯、勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇
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