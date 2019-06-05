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NBA冠軍戰／KD未參與球隊訓練無緣G3　湯神想打但得看隊醫

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▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從上個月9日在西區準決賽對火箭拉傷右小腿，杜蘭特(Kevin Durant)就一直高掛免戰牌至今，勇士主帥柯爾(Steve Kerr)透露這位兩屆總決賽MVP今日(5日)未能參與球隊訓練，將無緣G3；至於拉傷左腿筋的神射湯普森(Klay Thompson)則自認能上陣，但前提是醫療團隊確認沒有加重傷勢的風險。

要挑戰成為繼2000-02年的湖人後，首支完成3連霸隊伍的勇士，在總冠軍賽與「生面孔」暴龍戰成1勝1敗。但才打了2場就遭傷病魔咒襲擊，從季後賽次輪受傷後就沒再上場的杜蘭特，G3將繼續缺席；G2拉傷左腿筋的湯普森被列入每日觀察名單，賽前才能決定是否上陣；另外鎖骨骨折的長人魯尼(Kevon Looney )則確定提前報銷。

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▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

勇士主帥柯爾更新了杜蘭特的狀態，「他今天沒有到場上訓練，他是來看影片和接受治療，他中午會進行一些個人訓練。」至於不斷強調不想缺席G3的湯普森，柯爾則說，「Klay永遠都會說他準備好上陣，但我們必須考量的是是否有風險？如果他上場，我們是否冒著任何風險？如果有風險，我們寧願再給他幾天時間復原，希望他G4能夠上陣，不過目前是每日觀察的狀態。」

雖然湯普森不想缺席任何一戰，但他也很清楚這將是一個漫長的系列賽，若狀態不許可，沒必要硬上場加重傷勢，很可能會為了打一場比賽而提前報銷。

▲勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰勇士杜蘭特湯普森魯尼
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