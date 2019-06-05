柯瑞難忘73勝總決賽被騎士翻盤　超後悔最後出手三分沒切入

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)在2016年成為NBA首位全票衛冕年度MVP的球員，該季他率隊締造73勝打破公牛紀錄，總決賽一度取得3勝1敗最終卻遭騎士翻盤；即使過了3年，這段回憶仍如夢魘般，「咖哩」十分懊悔在搶七戰最後53秒被厄文(Kyrie Irving)投進超前三分後，自己不夠冷靜倉促想回敬三分，「那一球讓我們錯失了總冠軍。」

自2015年奪得睽違40年的總冠軍以來，勇士已經連5季打入總決賽，過去4年3度封王，唯一錯過的一次是在2016年，該季他們豪取73勝，卻在總決賽錯失了3勝1敗聽牌優勢，被逼到搶七，最後以89比93痛失金盃。

請繼續往下閱讀...

灣區一哥柯瑞至今仍難忘那場搶七大戰，他自責是自己不夠冷靜才害球隊賠掉冠軍。該役最後53秒，當時的騎士主控厄文飆進一顆25呎三分球，隨後柯瑞帶球面對洛夫(Kevin Love)的防守，他帶了幾步出手三分可惜奪框而出，他事後回想起來，非常後悔當初的決定。

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

「我的感覺是，我只需要一點進攻的空間，而我也是從那個時刻開始慌了。我回想起來，我覺得我可以輕鬆擺脫洛夫拿到兩分，我們只要成功守住一球，我就還有機會再投進一球，我們就能贏得總冠軍。」柯瑞後悔自己想當英雄倉促出手了三分，「那一球我沒控制好自己，讓我們賠上一座總冠軍。」

勇士遭到騎士翻盤爭冠失利後，補進了前雷霆一哥杜蘭特(Kevin Durant)，接下來兩季都順利捧起冠軍金盃，4個賽季拿下3座總冠軍；今年則要挑戰3連霸，但杜蘭特自季後賽次輪G5傷退後就休戰至今，傷病問題成了衛冕軍封王的一大阻礙。

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）