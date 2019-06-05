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「沒有我犧牲暴龍打不進總決賽」　迪羅臣心碎仍支持羅瑞圓夢

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▲迪羅臣突然遭到交易，他半夜狂call搭檔羅瑞。 （圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣(右)感嘆自己成了犧牲品。 （圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

生涯前9年全都奉獻給多倫多的迪羅臣(DeMar DeRozan)，看著老東家暴龍首度打進總決賽，在接受《Bleacher Report》專訪時感嘆地說，自己成了「犧牲品」讓所有的一切變成可能。雖然他至今仍為被交易感到心碎，但他力挺自己的摯友羅瑞(Kyle Lowry)一圓冠軍夢，「希望他能完成我們過去這些年一直努力的目標。」

迪羅臣曾在2016年率暴龍打進東區決賽但敗在騎士手上，之後的2年他們則在分區準決賽就被詹姆斯(LeBron James)淘汰；去年夏天暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)決定撤換主帥凱西(Dwane Casey)，並下了豪賭送走一哥迪羅臣，換回不確定1季過後是否會續留多倫多的前馬刺基石雷納德(Kawhi Leonard)。

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例行賽休了22場的雷納德，在季後賽徹底爆發，他在次輪對七六人的搶七戰砍進壓哨絕殺；在東區冠軍賽G3拖著一條腿鏖戰了52分鐘，幫助球隊止住2連敗，連取4勝搶下暴龍成軍24年來首張總決賽門票。「可愛」今年季後賽繳出場均30.9分、9.1籃板和3.9助攻，整體命中率高達4成96，三分命中率38.1%。

▲▼暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德證明了暴龍為他冒險是值得的，多倫多球迷興奮迎接首次的總冠軍賽。在被交易到馬刺前從沒想過要離開暴龍的迪羅臣，看著前東家捧起隊史首座東區冠軍，總決賽前2戰和衛冕軍勇士打成1勝1敗，內心感受複雜。

「如果不是這些年我為球隊打下的基礎，這一切(暴龍打進總決賽)不可能成真。我戰鬥過，犧牲過，我突破了極限，最終不得不成為犧牲品。你必須坐下來並了解到，你是讓這一切都變成可能的原因。」

雖然遭到「閃電交易」讓迪羅臣深感遭受背叛，但他仍祝福前東家，「大家應該了解，我最好的朋友是羅瑞，我會支持我最好的朋友，希望他能打出好表現，完成我們過去這些年一直努力的目標。所有在這支球隊的人，他們都知道我會支持他們。」

事實上，羅瑞在暴龍奪得東區冠軍後就曾透露，他收到迪羅臣的祝賀簡訊，「我們一直都有聯絡，他有一個特點，就是他真的很在乎我，把我當成最好的朋友，他傳訊息給所有他認識的人，他想讓我們(暴龍)知道他多為我們感到開心。」

▲迪羅臣突然遭到交易，他半夜狂call搭檔羅瑞。 （圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣(右)至今仍對被交易很心碎，但他支持前隊友圓夢。 （圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍迪羅臣羅瑞勇士NBA冠軍戰
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