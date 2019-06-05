運動雲

>

NBA冠軍戰／羅瑞自信客場打更好　雷納德不能跑才會休戰

ETtoday運動雲

▲暴龍羅瑞、雷納德；公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍6日將到甲骨文球場作客迎接總決賽G3，多倫多當家主控羅瑞(Kyle Lowry)過去2戰場均命中率慘跌到2成93，僅10分進帳，他誓言要在G3谷底反彈，更自信表示自己一直以來在客場都打得更好，「我會做任何能幫助球隊贏球的事，我在客場可能出手更多次，打得更具侵略性。」

為多倫多犧牲奉獻了7年，羅瑞終於踏上總決賽的舞台，但他過去2戰合計20投僅6中，場均僅10分，G2還陷入了犯規麻煩，終場前3分52秒就提前犯滿畢業，沒能在關鍵時刻幫助暴龍扭轉頹勢，只能在板凳上看著灣區老將伊古達拉(Andre Iguodala)砍進致勝三分，將系列賽扳成1勝1敗。

請繼續往下閱讀...

暴龍G3將到甲骨文球場作客，羅瑞誓言要提升侵略性，「就是上場打球。我會做任何能幫助球隊贏球的事，我在客場可能會出手更多次，打得更具侵略性。」他還說自己很享受在客場作戰，「我在客場打得更好，一直都是如此。客場通常都是最難打的，但我喜歡客場。」

▲▼暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍主控羅瑞。（圖／達志影像／美聯社）

被爆出帶著左膝肌腱炎拚戰的雷納德(Kawhi Leonard)，則被問到評估是否休戰的「標準」，他表示，「本季最多只剩5場比賽，大概12天左右，如果你不能跑動，那你就沒辦法上場打球，這就是你現在評估狀態的方式。」

「可能得看自己身體在首節的感受，情況是否變得更糟？或許你開賽能全力跑動，但因為疲憊或身上的傷病，你可能沒辦法在比賽後段保持同樣的狀態。」

▲勇士柯瑞、暴龍雷納德。（圖／路透社）

▲暴龍雷納德(右)。（圖／路透社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰暴龍雷納德羅瑞可愛
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

推薦閱讀

NBA冠軍戰／林書豪抵灣區逛中國城　球迷呼喊讓他上場

「沒有我犧牲暴龍打不進總決賽」　迪羅臣心碎仍支持羅瑞圓夢

柯瑞難忘73勝總決賽被騎士翻盤　超後悔最後出手三分沒切入

NBA冠軍戰／KD未參與球隊訓練無緣G3　湯神想打但得看隊醫

熱門新聞

索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

湖人今夏若補不到大咖當LBJ助手　詹皇恐自請離隊

法網／費德勒8強戰4盤解決瓦林卡　4強上演費納大戰

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

中職／里迪也掰掰了　兄弟紐維拉將升一軍

台美混血陳思仲從穀保畢業　赴美念大學繼續追尋棒球夢

讀者回應

﻿

最新新聞

1費德勒、瓦林卡有爭執也互相鼓勵

2中華男足對尼泊爾　主帥：該贏的就要贏

3兄弟涼水祭　最嫩開「球」蔡桃貴

4波奇奪執教巨人1000勝

5彭政閔再回不了本壘就破紀錄

熱門新聞

1索沙回韓國原因！韓媒：台灣環境糟

2湖人今夏補不到大咖　詹皇恐離隊

3費德勒解決瓦林卡將上演費納大戰

4洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

5里迪也掰掰了　兄弟紐維拉升一軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

中職五大好球5/28~6/2

蘇智傑今日上壘率百分百，三打數三安打，並有一分打點 | 06_02 統一 vs 兄弟 賽後

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366