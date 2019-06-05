NBA冠軍戰／羅瑞自信客場打更好　雷納德不能跑才會休戰

▲暴龍雷納德(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍6日將到甲骨文球場作客迎接總決賽G3，多倫多當家主控羅瑞(Kyle Lowry)過去2戰場均命中率慘跌到2成93，僅10分進帳，他誓言要在G3谷底反彈，更自信表示自己一直以來在客場都打得更好，「我會做任何能幫助球隊贏球的事，我在客場可能出手更多次，打得更具侵略性。」

為多倫多犧牲奉獻了7年，羅瑞終於踏上總決賽的舞台，但他過去2戰合計20投僅6中，場均僅10分，G2還陷入了犯規麻煩，終場前3分52秒就提前犯滿畢業，沒能在關鍵時刻幫助暴龍扭轉頹勢，只能在板凳上看著灣區老將伊古達拉(Andre Iguodala)砍進致勝三分，將系列賽扳成1勝1敗。

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暴龍G3將到甲骨文球場作客，羅瑞誓言要提升侵略性，「就是上場打球。我會做任何能幫助球隊贏球的事，我在客場可能會出手更多次，打得更具侵略性。」他還說自己很享受在客場作戰，「我在客場打得更好，一直都是如此。客場通常都是最難打的，但我喜歡客場。」

▲暴龍主控羅瑞。（圖／達志影像／美聯社）

被爆出帶著左膝肌腱炎拚戰的雷納德(Kawhi Leonard)，則被問到評估是否休戰的「標準」，他表示，「本季最多只剩5場比賽，大概12天左右，如果你不能跑動，那你就沒辦法上場打球，這就是你現在評估狀態的方式。」

「可能得看自己身體在首節的感受，情況是否變得更糟？或許你開賽能全力跑動，但因為疲憊或身上的傷病，你可能沒辦法在比賽後段保持同樣的狀態。」

▲暴龍雷納德(右)。（圖／路透社）