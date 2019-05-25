中職／王建民調教有成　陳仕朋控球更穩定



▲富邦悍將投手陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將25日7比1打敗Lamigo桃猿，富邦打下5連勝，富邦左投陳仕朋先發8局失1分非自責分，賽後陳仕朋表示，去年秋訓客座投手教練王建民指導，縮短擺臂動作，動作比之前更穩定。

此役陳仕朋先發8局，用了98球，64個好球，被擊出5支安打，送出6次三振，沒有任何四死球，失掉1分非自責分，拿下個人本季第4勝，獲選單場MVP。

陳仕朋表示，把自己工作做好，今天投起來蠻順，一局一局慢慢丟，也沒有想太多，前幾局也有遇到壘上有人，按照捕手配球，把球路壓低，把想要投的位置投出來，其他就是臨場反應。

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陳仕朋表示，每一場投完都會看影片，打者每場狀況不一樣，投不好的那幾場是球路比較偏高，上一場內容就覺得還可以，但2好球的時候，關鍵球沒有投到想要的位置，去年四壞球太多，影響到自己，今年想法不要投四壞球，盡量給對方打，這一點今年蠻注重的，四壞球等於安打，不要讓對手自動上壘，不要製造自己危機。

陳仕朋坦言，其實第9局自己蠻想投完，但教練可能想要保護他，所以就先換掉，他透露從高中時期開始爺爺、爸媽每一場都會從台中到球場替他加油，但很習慣了，也叫他不要有壓力，去年秋訓客座投手教練王建民給他課表，縮短擺臂動作，控球有變好，現在的動作比之前更穩定。

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