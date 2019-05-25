中職／孫協志手軟K到人　許孟哲無辜中獎



▲富邦悍將邀請孫協志開球。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將25日交手Lamigo桃猿，賽前邀請綜藝節目《飢餓遊戲》主持人孫協志、王仁甫、許孟哲開球，結果沒想到孫協志砸中許孟哲。

今年初才赴韓國進行友誼賽，平常就有在打棒球的孫協志笑說，你們看得出來是故意還是不故意嗎？肯定是不故意的。」王仁甫立刻跳出來吐槽：「因為開始之前，協志已經去練習了15分鐘，我想他應該是本來想要很帥的投一個好球，但不知道上場前是不是和許孟哲鬧翻了？」



▲富邦悍將邀請孫協志開球。（圖／富邦悍將提供）

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孫協志澄清，年初在韓國比賽時傷到腳，一直到現在都沒有再練習過，今天早上7點就出外景，加上肚子太餓才會一時手軟，隨後開玩笑說：「台灣演藝圈就是這樣，男藝人少掉一個是一個。」許孟哲聽完孫協志的解釋後表示，「這樣還是沒有辦法解釋，範圍這麼大，隨便一個地方都好，你就是往我身上丟，球是真的有打到他。



▲孫協志開球。（影／取自中職官方頻道）

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