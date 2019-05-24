中職／林益全開轟3打點　富邦打敗桃猿新高4連勝



▲林益全。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將24日在新莊主場交手Lamigo桃猿，此役富邦敲出15支安打，包括林益全開轟、3打點，獲選單場MVP，終場富邦9比4打敗桃猿，富邦拿下本季新高4連勝，桃猿中斷2連勝。

1局上桃猿進攻，陳晨威擊出一壘滾地球刺殺，柏納帝那擊出中外野安打，藍寅倫擊出右外野二壘安打，林泓育獲得四壞球，朱育賢遭到三振，郭嚴文擊出中外野二壘安打，帶有2分打點，林泓育想衝本壘遭到觸殺。

1局下富邦進攻，張正偉擊出三壘滾地球刺殺，王正棠獲得四壞球，胡金龍擊出右外野安打，攻佔一、三壘，林益全擊出左外野高飛犧牲打，帶有1分打點，蔣智賢擊出右外野安打，帶有1分打點，申皓瑋擊出中、右外野之間安打，再送回1分，林哲瑄遭到三振。

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2局上桃猿進攻，林立擊出左外野安打，林立想盜二壘失敗，劉時豪遭到三振，鍾承祐遭到三振。

2局下富邦進攻，林宥穎擊出右外野安打，李宗賢擊出中外野安打，張正偉觸擊短打形成內野安打，王正棠擊出中外野二壘安打，帶有2分打點，張正偉本壘遭到觸殺，胡金龍擊出二壘滾地球刺殺，林益全擊出右外野2分打點全壘打，蔣智賢擊出二壘滾地球刺殺。

3局上桃猿進攻，陳晨威獲得四壞球，柏納帝那擊出中外野方向全壘打，帶有2分打點，藍寅倫遭到三振，林泓育遭到觸身球保送，富邦更換投手張竣龍，朱育賢擊出二壘滾地球，林泓育在二壘被封殺，郭嚴文獲得四壞球保送，林立遭到三振。

3局下富邦進攻，申皓瑋擊出一壘滾地球刺殺，林哲瑄遭到三振，林宥穎揮遭到三振。

4局上桃猿進攻，廖健富擊出一壘滾地球刺殺，鍾承祐擊出中外野飛球接殺，陳晨威獲得四壞球保送，柏納帝那擊出一壘滾地球刺殺。

4局下富邦進攻，李宗賢擊出左、中外野安打，張正偉擊出二壘滾地球刺殺，李宗賢上到二壘，接著投手暴投上到三壘，王正棠擊出中外野高飛犧牲打，帶有1分打點，胡金龍擊出二壘滾地球刺殺。

5局上桃猿進攻，藍寅倫擊出游擊滾地球刺殺，林泓育擊出左外野安打，朱育賢擊出中外野安打，郭嚴文獲四壞球保送，富邦更換投手羅國華，梁家榮遭到三振，廖健富擊出一壘滾地球刺殺。

5局下富邦進攻，林益全遭到三振，蔣智賢擊出二壘滾地球刺殺，申皓瑋遭到三振。

6局上桃猿進攻，鍾承祐擊出中外野安打，陳晨威擊出二壘滾地球，鍾承祐遭到封殺，陳晨威上到一壘，富邦更換投手倪福德，柏納帝那獲得四壞球，藍寅倫擊出右外野飛球接殺，林泓育擊出中外野飛球接殺。

6局下富邦進攻，林哲瑄擊出三壘滾地球刺殺，林宥穎擊出三壘滾地球刺殺，李宗賢擊出右半邊安打，李宗賢成功盜上二壘，張正偉擊出中外野安打，帶有1分打點，Lamigo桃猿更換投手賴智垣，王正棠獲得四壞球，胡金龍遭到觸身球保送，林益全擊出二壘滾地球刺殺。

7局上桃猿進攻，朱育賢擊出二壘方向內野安打，郭嚴文擊出二壘滾地球刺殺，梁家榮遭到三振，廖健富擊出一壘滾地球刺殺。

7局下富邦進攻，蔣智賢擊出右外野二壘安打，富邦更換代跑陳凱倫，Lamigo桃猿更換投手黃偉晟，申皓瑋擊出游擊方向內野安打，林哲瑄擊出中外野飛球接殺，陳凱倫上到三壘，林宥穎遭到三振，申皓瑋盜上二壘，李宗賢獲得四壞球，張正偉擊出二壘滾地球刺殺。

8局上桃猿進攻，富邦更換投手林羿豪，詹智堯遭到三振，陳晨威擊出三壘滾地球刺殺，柏納帝那遭到三振。

8局下富邦進攻，Lamigo桃猿更換投手林柏佑，王正棠擊出一壘滾地球刺殺，胡金龍擊出游擊上方飛球接殺，林益全擊出三壘邊線二壘打，陳凱倫擊出三壘方向邊線二壘打，帶有1分打點，申皓瑋獲得四壞球，林哲瑄遭到三振。

9局上桃猿進攻，富邦更換投手陳鴻文，藍寅倫擊出中外野飛球接殺，林泓育遭到三振，朱育賢擊出一壘滾地球刺殺。

桃猿先發名單：

1、游擊 陳晨威

2、中外 柏納帝那（Roger Bernadina）

3、左外 藍寅倫

4、指定 林泓育

5、一壘 朱育賢

6、二壘 郭嚴文

7、三壘 林立

8、捕手 劉時豪

9、右外 鍾承祐

投手 李茲

富邦先發名單：

1、右外 張正偉

2、二壘 王正棠

3、指定 胡金龍

4、一壘 林益全

5、三壘 蔣智賢

6、左外 申皓瑋

7、中外 林哲瑄

8、捕手 林宥穎

9、游擊 李宗賢

投手 陳品學

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