中職／桃猿超車率先半季20勝　隊史奪冠機率8成



▲桃猿。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

Lamigo桃猿23日7比0完封中信兄弟，職棒30年上半季率先取得20勝，依據桃猿隊史具有高達8成的機率可以順利拿下季冠軍。

中信兄弟上半季曾以18勝9敗1和、勝率0.667獨走，領先第2名Lamigo桃猿4.5場勝差，但中信兄弟先前吞下7連敗，近期又是3連敗，桃猿近9場則是6勝1敗1和，趁勢一舉超車，昨天打敗中信兄弟，上半季第20勝搶先到手。

根據中華職棒聯盟紀錄組資料，扣除1998到1999年採用單一球季，中職過去29年共有54個半季，納入2009年與統一獅同日20勝卻沒拿到上半季冠軍的興農牛，率先拿到20勝球隊，有15次沒拿到季冠軍，半季封王機率約72％。

請繼續往下閱讀...

桃猿隊史包括2006年上半季、2006年下半季、2007年上半季、2011年上半季、2011年下半季、2014年上半季、2015年上半季、2016年下半季、2017年上半季、2018年上半季，共有10次率先拿到半季20勝，僅有2011年上半季與2016年下半季沒有拿到季冠軍，隊史半季奪冠機率80％。

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！