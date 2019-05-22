中職／羅力對決施子謙　運彩看好富邦再勝統一



▲羅力。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將22日持續在台南球場交手統一7-ELEVEn獅隊，富邦派出洋投羅力（Mike Loree），富邦昨日大勝統一，近期取得2連勝，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開8.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.60、統一7-ELEVEn獅賠率1.90、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率1.90，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.60、大小分開出8.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

羅力本季6場先發，戰績2勝3敗，38.2局被擊出32支安打，包括5支全壘打，33次三振，9次四壞球，防禦率2.33，WHIP值1.06，本季對過統一1場，先發8局僅被擊出1支安打，送出11次三振，1次四壞球，失掉1分非自責分，吞敗。

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施子謙本季7場先發，戰績2勝2敗，41.1局被敲49安，包含8發全壘打，25次三振，10次四死球，防禦率5.88，WHIP值1.40，今年遭遇富邦2場，取得1勝1敗，對戰防禦率6.39，對戰被打擊率0.291。

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