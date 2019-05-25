中職／金門酒廠前進台南棒球場　30週年紀念酒搶鮮亮相



▲統一獅隊合作金門酒廠開球。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊與金門酒廠邁入第9年合作贊助，金門酒廠24日前進台南棒球場為猛獅軍團加油，並且聯合推出獅隊應援加油贈品，金門酒廠也在現場提供免費高粱調酒供球迷無限暢飲，一同為統一7-ELEVEN獅隊加油，加油贈品限量2500組，兌換完畢為止。

除了有豐富的好康贈品與酷涼調酒可以享用之外，邀請金門縣長楊鎮浯來到台南棒球場擔任開球嘉賓，金門酒廠董事長李增財擔任打擊者，金門酒廠和獅隊合作結盟已經邁向第9年，每年都與球隊共同舉辦棒球主題活動，在這第九年的棒球主題活動，特地將即將發行的「統一獅30週年紀念酒精裝版」搶鮮亮相，用白瓷燒製而成的瓶身，黑白相間象徵著統一獅隊乾乾淨淨、勇猛果斷、緊咬不放、積極進取的精神。



▲統一獅隊合作金門酒廠邀請金門縣長楊鎮浯開球。（圖／統一球團提供）

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金門酒廠特選罐裝榮獲2019年舊金山世界烈酒競賽的「年度最佳白酒獎及雙金牌獎」的58度金門高粱酒，用這被譽為世界第一的白酒，慶賀及紀念統一獅30週年的榮耀，也感恩金門酒廠這9年來支持，期待未來合作長長久久，首批紀念酒將在今年9月起在7-ELEVEN進行預購，每瓶單價1680元，數量有限，售完為止，熱愛統一獅隊及金門酒廠的朋友可千萬不要錯過，難得的雙品牌聯名紀念酒。



▲統一獅隊合作金門酒廠開球。（圖／統一球團提供）

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