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中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

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▲林振賢。（圖／中職提供）
▲林振賢。（圖／Lamigo桃猿提供）  

記者陳立勳／台北報導

Lamigo桃猿24日與中信兄弟二軍賽，第6局由於觸身球引發雙方板凳清空，桃猿二軍總教練林振賢表示，絕對沒有回說觸身球是故意的。

此役第6局下半，中信9比1大幅領先桃猿，由於一壘手沒有站在壘包上，蘇緯達成功盜上二壘，曾陶鎔被觸身球擊中，兄弟二軍總教練林威助此時衝上場，質問對方是否故意觸身，接著兩隊板凳清空。

林振賢表示，事情發生當下自己走在教練團最後面，當林威助總教練問說是故意的嗎？本身根本沒聽到，當下有人聽到我說是故意的這並不是事實，上前理論時只跟林威助總教練說，贏了這麼多分，一壘手也沒守在壘包，有必要這樣跑嗎？林威助回說，領先多少分都有可能被逆轉，你不知道嗎？接著我又回說打棒球有必要打到屈辱對手嗎？而且今年二軍比賽已經是第3次。

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林振賢表示，曾陶鎔前一次打擊敲出全壘打，投手想要塞內角球壓制，可惜控球不準，兩件事才會被聯想在一起，前年冬季聯盟也帶過曾陶鎔，也知道身體的健康是選手的最大資本。

林振賢表示，我們球隊投手不會故意丟人，也沒有這樣的文化，對方說當時有人說是故意的，但我並不清楚是誰說的，我認為只是當時對峙氣氛說出來的話，並非真的故意觸身球，甚至是嗆聲，在場上打敗對手最好的方式就是贏球，而不是觸身球，我會再教育選手，謝謝大家關心。

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關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿林振賢中信兄弟林威助棒球

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