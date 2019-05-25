中職／從來不授意丟人　洪總：如果有退出球界



▲洪一中。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／新莊報導

Lamigo桃猿24日與中信兄弟二軍賽，第6局由於觸身球引發雙方板凳清空，桃猿總教練洪一中表示，從來不授意丟人，如果有就退出球界。

昨天中職二軍賽事，第6局下半，中信9比1大幅領先桃猿，由於一壘手沒有站在壘包上，蘇緯達成功盜上二壘，曾陶鎔被觸身球擊中，兄弟二軍總教練林威助此時衝上場，質問對方是否故意觸身，接著兩隊板凳清空。

洪一中表示，昨天用耳機去聽影片的聲音，絕對不是林教練的聲音，看語意是講哪邊說的也聽不出來，真的無法判斷，大家各自都有立場，如果是教練團授意，也會去罵他。

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洪一中表示，我不喜歡這樣，會傷害球員，相對中信一軍與二軍立場也不同，5月12日與中信兄弟一軍打到第4局，中信一壘手就守到後面，擺明就是不守，到底能不能盜壘，當時後來想想算了不跑。

洪一中表示，故意的這句話不知道誰喊的，當時拍攝人的攝影機不在場上，是在觀眾席，收音很清楚，有可能是觀眾的聲音，還是旁邊球迷喊的，如果討厭某方，就會站在各自立場，但自己的立場還是不變，我不喜歡這樣，去年中信兄弟盜壘 與砸人也都是他們解釋，丟來丟去傷害選手，不過任何一個球隊9比1落後被盜壘，多少有受屈辱的感覺，但他不是這樣就允許教練這樣做，從來不授意丟人，如果有就退出球界。

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