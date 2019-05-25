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中職／翁瑋均交手陳仕朋　運彩看好桃猿勝富邦

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▲▼Lamigo桃猿,翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）
▲翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將25日持續在新莊主場遭遇Lamigo桃猿，雙方皆由21歲本土投手擔任先發，富邦左投陳仕朋對決桃猿翁瑋均，富邦近期4連勝、桃猿近期在新莊球場3連敗，今日運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.85、Lamigo桃猿賠率1.65、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.95，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出10.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

陳仕朋本季7場先發，戰績3勝3敗，34.2局被擊出48支安打，包括1支全壘打，21次三振，8次四壞球，防禦率5.19，WHIP值1.62，今年碰過桃猿2場，取得1勝1敗，對戰防禦率5.59，對戰被打擊率0.375。

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翁瑋均本季7場，有6場先發，戰績3勝2敗，34.2局被敲25安，包括3支全壘打，13次三振，13次四死球，防禦率3.12，WHIP值1.04，今年遇過富邦1場，先發4局被敲3安，4次四死球，失掉4分自責分，吞敗。

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關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿富邦悍將翁瑋均陳仕朋運彩

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