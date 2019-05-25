中職／抱歉又砸到林泓育　陳品學賽前特地致意



▲陳品學。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

Lamigo桃猿「小胖」林泓育24日面對富邦悍將，第3局被富邦先發投手陳品學觸身球，生涯累積102次觸身球，連續2次先發都砸中林泓育，陳品學賽前還特別去致意。

Lamigo桃猿5月16日10比4打敗富邦悍將，第6局林泓育被富邦投手陳品學的觸身球砸到，引發雙方板凳清空，昨天兩軍對壘，陳品學再度遭遇桃猿，第3局陳品學一記失控變化球砸中林泓育，不過所幸這次沒有造成衝突。

林泓育本季出賽37場，遭到12次觸身球，是本季所有球員最多，生涯累計102次觸身球，此役陳品學狀況不佳，僅僅先發2.1局，用了55球，27個好球，被擊出5支安打，投出4次三振，2次四壞球，失掉4分自責分。

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陳品學表示，昨天曲球投不進去，對方都抓直球打，想要把變化球投進去，如果變化球投進去，可以搶好球，也可以對決，直球也更有威力，昨天變化球控制不好，節奏都亂掉，變化球不太會變，曲球沒有轉進去，沒有想要刻意丟人，狀況已經不好，不會想要製造危機，真的不好意思，上次已經不小心打到林泓育，當下沒看到林泓育說了什麼，但被觸身球丟到一定會有情緒，也很不好意思，今天賽前還特地跑到外野去跟林泓育說抱歉，林泓育也回說沒關係啦。

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